Maestros comenzarán año académico con cambios al currículo que no les han explicado

Además de los problemas en infraestructura en mas del 40 por ciento de las escuelas públicas, los maestros comenzarán un nuevo semestre escolar sin conocimiento de cuál es el nuevo currículo que pretende implantar el Departamento de Educación, según reveló el lunes el liderato de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR).

“(El plan) no lo tenemos claramente, porque la versión final se presentó el (pasado) viernes y no hemos tenido tiempo para ver cada programa. Sabemos que se va a incluir en las materias básicas y electivas, pero responsablemente, no te puedo decir como va a ser, porque no lo hemos estudiado a fondo”, dijo el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Manuel Bonilla Sánchez en conferencia de prensa.

“Los adiestramientos (sobre los cambios en el currículo) no han comenzado. Ni lo de la enseñanza de equidad y respeto ni los cursos nuevos han comenzado”, añadió el secretario general de la Local Sindical, Ángel Javier Pérez Hernández.

“¿O sea, no se sabe a este momento como van a arrancar con el Plan?”, se le preguntó.

“Es que realmente hay plan. Porque si ellos tienen un plan, nosotros no sabemos cuál es. Y estamos cuestionando el comienzo real de esa transición, porque como vamos a evaluar a esos estudiantes si realmente los talleres de los nuevos documentos no están publicados”, sostuvo.

A juicio de Pérez Hernández, pasarán mínimo tres años académicos antes de poder medir si realmente los cambios en el currículo lograron su objetivo.

En una entrevista el pasado mes de junio, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés expresó que la mayoría de los cambios en el currículo se reflejan en cambios de materias por grados.”Después de muchas consultas con el magisterio, muchas consultas igualmente con padres, con expertos de la Academia se han modificado objetivos en ese currículo, cosas que a lo mejor estaba en grado diez, las vamos a ver en grado 11, cosa que estaba en 11, las vamos a ver en noveno. Así que hay una revisión completa de lo que estaba ocurriendo. Había unas críticas históricas de maestros, sobre todo en las áreas de matemáticas y español, de que entendían que había unas cosas que se estaban haciendo, que todavía no estaban para el estudiante de ese grado en particular. Así que muchas de esas cosas se están atendiendo”, mencionó el secretario.

Además, se añadirán- no como cursos adicionales, sino como parte de la oferta académica, otros tipos de enseñanza.

“Igual muchas materias y cosas, obligaciones de ley que de momento surgían, que no se estaban dando, (como) educación financiera, el tema de valores, el tema del civismo, de emprenderismo, de perspectiva de género, Todos estos temas básicamente se trabajan de manera transversal. Quiere decir que no hay una clase para ellos en particular, sino que se está trabajando dentro de las materias como las conocemos”, expresó.