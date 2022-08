Cooperativa Rodríguez Hidalgo abre nueva sucursal en Ponce

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Rodríguez Hidalgo expandirá sus operaciones mediante la apertura de una nueva sucursal en Ponce. Esta inauguración, cuya inversión ronda en los $500 mil, representa la cuarta sucursal que administra esta institución financiera, la cual mantiene presencia en Coamo y Santa Isabel.

El CPA Miguel A. Colón Robles, presidente ejecutivo de la Cooperativa expresó que la nueva sucursal, que ubica en la ciudad señorial es el resultado de la solidez financiera y rendimiento que ha experimentado la cooperativa en los últimos años debido al fuerte respaldo de sus socios, clientes y comunidades del sur. Colón Robles señaló la cooperativa cuenta con $124 millones en activos totales mostrando un incremento de $38.7 (o 45%) durante los últimos cinco años. La cooperativa brinda servicios a sobre 10 mil socios en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Estamos muy entusiasmados con la apertura de esta nueva y moderna sucursal, donde tanto los ponceños como los pequeños y medianos comerciantes podrán beneficiarse de nuestra amplia oferta de servicios financieros y tecnología avanzada, adaptada a las necesidades de los comerciantes y socios”, expresó el presidente ejecutivo de la Cooperativa.

La nueva sucursal, cuenta con una innovadora y renovada infraestructura, ocho áreas de servicio al cliente para facilitar las transacciones, cinco carriles de autoservicio y sistema de ATM para retirar efectivo y efectuar múltiples transacciones.

Por su parte, el presidente de la Junta de Directores, Miguel A. Dávila González evidenció el fortalecimiento financiero de la cooperativa al señalar que “la institución ha distribuido cerca de $3.3 millones en dividendos y patrocinio a sus socios en los pasados cinco años y cuenta con una base de capital excelente”.

“Nos hemos destacado por garantizarle a nuestros socios servicios innovadores y ágiles, y Ponce no será la excepción. Desde la Cooperativa Rodríguez Hidalgo, continuaremos comprometidos con el desarrollo socioeconómico de nuestras comunidades y sector empresarial”, dijo Dávila González.

Por otro lado, la presidenta ejecutiva de COSSEC, Mabel Jiménez Miranda, expresó que, “la expansión de esta cooperativa representa un importante crecimiento para el sistema cooperativo de la isla, y en particular para la zona sur de Puerto Rico. Las expansiones de las instituciones cooperativistas están atadas a un férreo compromiso de los ejecutivos, las Juntas Directivas y todos los empleados que día a día dan lo mejor de sí por ofrecer a los socios servicios financieros de calidad”.

“En COSSEC nos sentimos complacidos cuando las cooperativas logran expandir sus servicios a otras zonas porque les brinda alternativas a los ciudadanos. A su vez, esta cuarta apertura de sucursales de CRH fortalece aún más el sistema cooperativo que ya sobrepasa los 1.2 millones de socios”, añadió Jiménez Miranda.

La Cooperativa Rodríguez Hidalgo ofrece préstamos comerciales, personales, hipotecarios y de automóviles. Cuenta con servicios de tarjeta de crédito Mastercard. También provee financiamiento para la compra de equipo solar. Sus servicios incluyen cuentas de ahorro y corriente, acciones, certificados, entre otros.

El horario de servicio de la nueva sucursal es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y está ubicada en el Valle Real Shopping Center en la PR#2 Ponce by Pass.