Urgen que se corrija proceso de tasación del CRIM a propiedades en la Isla

Los representantes del Partido Nuevo Progresista, Yazzer Morales y Wilson López se unieron al pedido de investigación sobre el proceso utilizado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para tasar las propiedades en Puerto Rico.

“Quejas y más quejas, eso es lo que se recibe sobre el mecanismo que utiliza el CRIM para tasar las casas en Puerto Rico. Aquí no se trata de explicarlo, se trata de corregirlo y eso no ha sucedido. Llevamos meses escuchando a los ciudadanos levantando dudas de cómo se tasan sus residencias, de que se está tasando hasta pozos, estructuras pequeñas en madera y otras plataformas que no añaden valor a la propiedad. Como si eso no fuera poco, el periodo que brindan para impugnar la tasación es de 30 días, y generalmente la carta llega dos semanas antes de culminar ese término”, señaló Morales, quien representa el Distrito #9 de Toa Alta y Bayamón.

“Es justo que todos en Puerto Rico paguen, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones existentes. No pretendemos que el ciudadano que legítimamente tenga aumento en contribuciones sobre su propiedad quede en morosidad. Pero si entendemos que el proceso de tasación debe ser más transparente y, sobre todo, mejor, pues las instancias donde se ‘tasan’ áreas para perros, estructuras pequeñas de almacenamiento de herramientas, por ejemplo, son demasiadas para ser ignoradas”, añadió López, representante por Aguadilla y Moca.

Ambos legisladores reiteraron la urgencia de actuar sobre la Resolución de la Cámara 776, radicada el 21 de julio, la ordena a la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización a investigar el nuevo programa de tasación del CRIM.

Los problemas con el nuevo programa de tasación de propiedades del CRIM han sido denunciado por ciudadanos desde el mes de abril. Entre las alegaciones más marcadas se encuentra que el sistema virtual identifica estructuras que no cualifican para incremento en las contribuciones, pero aun así se les adjudica valor no correspondiente.