Municipio de San Juan espera transar rápidamente demanda por parque en Condado

El Municipio de San Juan espera transar con agilidad la acción legal para que el tribunal reconozca la titularidad del parque Borinquen, ubicado frente la avenida Ashford, que fue vendida a una corporación privada, afirmó hoy, domingo, el alcalde Miguel Romero Lugo.

El ejecutivo municipal reaccionó de esta manera cuando Metro Puerto Rico le increpó para una reacción sobre el hecho de que los residentes del área, quienes lideran una demanda en los tribunales para que se anule la venta, optaron por no dejar que el municipio manejara el caso en su enteridad y desmintieron negociar la demanda para que ambas partes transen.

“Una vez esto termine, que no debe tomar mucho tiempo porque no hay testigos y todo sale de documentos públicos, el municipio lo que pretende hacer es llevar a cabo esfuerzos para asegurarse de que se dé una zonificación total como parque que el terreno no la tenía”, expresó el alcalde a preguntas de Metro Puerto Rico.

“El proceso va a continuar de manera judicial. La realidad es que el municipio no tienen mucho espacio para negociar nada que no sea que se reconozca al municipio esa titularidad, que se anule un asiento en el registro, que es nulo… y que se cancele o se deje sin efecto una venta que se dio en un momento dado entre el Departamento de Transportación y Obras Públicas previo a cuando mi administración entró”, añadió el funcionario.

El recurso pretende anular la venta del parque a $145,000 cuyo objetivo es desarrollarlo para otros objetivos.

Su recurso es separado al que tienen los residentes de las comunidades de Condado, Machuchal y Calle Loíza, quienes alegan que la venta se dio manera ilegal ya que el terreno le pertenece al municipio desde el 1971.