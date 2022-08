Salman Rushdie podría perder un ojo tras ataque durante conferencia en Nueva York

El agente de Salman Rushdie comunicó este viernes que el escritor está conectado a un respirador tras haber sido operado tras ser atacado cuando estaba a punto de dar una conferencia en Nueva York.

“Las noticias no son buenas”, aseguró el representante del autor a The New York Times. Rushdie podría perder un ojo y tiene el hígado dañado después de haber sido apuñalado en el cuello y en el abdomen.

Los escritos de Rushdie provocaron amenazas de muerte por parte de Irán en la década de 1980.

El libro de Rushdie “The Satanic Verses” está prohibido en Irán desde 1988, ya que muchos musulmanes lo consideran una blasfemia. Un año después, el entonces líder de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, emitió una fatua, o edicto, pidiendo la muerte de Rushdie.

También se ha ofrecido una recompensa de más de 3 millones de dólares para cualquiera que mate a Rushdie.

El autor fue atacado este viernes cuando iba de dar una conferencia en el oeste de Nueva York.

[ Atacan a Salman Rushdie durante conferencia en NY ]