“No se enfoquen en el término”: Pierluisi defiende revisión del currículo de perspectiva de género en las escuelas

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, defendió los cambios en el currículo de perspectiva de género que realizó el Departamento de Educación de cara al inicio del nuevo año escolar.

A pesar de críticas por parte de diversos sectores de la comunidad LGBTT, Pierluisi, describió el mismo como “excelente” y aseguró que aunque no se le llama “perspectiva de género” el concepto sí está.

“Tenemos ahora un excelente currículo. Se hizo una revisión integral del mismo. Está siendo elogiado por maestros, maestras. Se consultó a todo el que había que consultar. En cuanto a ese tema, tenemos incorporado en el currículo. Esto nunca se había hecho en la enseñanza y la promoción de la equidad y el respeto entre los seres humanos. De forma transversal no se va a enseñar en un solo curso, sino en la inmensa mayoría de los cursos. Se va a estar fomentando la equidad y el respeto. ¿Para qué? Para evitar lo que no queremos. Discriminación, violencia verbal o física por razón alguna, incluyendo orientación sexual. Así que sé que el nombre no se está utilizando, pero los conceptos están ahí y se consultó a todas las partes interesadas. Grupos minoritarios, la iglesia, padres, maestros. Pero como tenemos un buen currículo. Otra vez. Que no se enfoquen en el término y que profundicen, porque aquí se consultó incluyendo a representantes de la comunidad LGBTT y endosaron el contenido del currículo que está enfoquen en el contenido. Es un buen contenido, y otra vez, un mejor currículo que el que estábamos utilizando hasta el presente gobernador”, finalizó.

Reacciones al cambio de currículo

El activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano exigió hoy, viernes, al gobernador a cumplir con el compromiso de educar con perspectiva de género en las escuelas públicas.

“Pedro Pierluisi hizo un compromiso, cuando firmó la declaración del estado de emergencia por violencia de género y crímenes de odio, para implementar un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas del país. Eso es un compromiso escrito, es parte del plan de trabajo del Comité PARE que se estableció para atender la emergencia y fue un compromiso que el Secretario de Educación suscribió, pero luego dió marcha atrás tras una reunión con una legisladora del Proyecto Indignidad. Pedro Pierluisi y su gobierno tienen que cumplir con su palabra”, aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Todes tronó en contra del “currículo de equidad y respeto” que propuesto en el Departamento de Educación.

“Ese currículo es un intento por desarticular lo que siempre ha funcionado: la perspectiva de género. Está hecho para complacer a unos sectores que odian, que discriminan, que quieren quitarle derechos a las mujeres y las personas LGBTTIQ+. La perspectiva de género enseña sobre cómo romper con los roles asignados por género en nuestra sociedad, del respeto que debe haber para todos los seres humanos, más allá de su género, orientación sexual e identidad de género. Eso es lo que pretende deshacer este nuevo currículo inventando como un diseño de los sectores fundamentalistas. Esto no se puede permitir y el gobernador tiene que corregir esto de inmediato”, concluyó Serrano.