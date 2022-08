“¡Hay que actuar!”: Ombudsman de Puerto Rico hace llamado para repensar los servicios de salud

El Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, señaló que es tiempo de repensar la salud en Puerto Rico, para evitar un eventual colapso que cueste vidas y afecte a toda la ciudadanía.

García Feliciano reclamó que la salud merece una reforma integral, desde reexaminar el poder de las aseguradoras sobre los planes médicos pagados, la retención de profesionales, como la situación energética que enfrenta periódicamente el Centro Médico.

“Estamos hablando de situaciones que afectan a cada ciudadano que habita en este territorio y claro está, a cada uno de nosotros mismos y de nuestras familias. Nadie está ajeno a los problemas que reseñamos. Problemas que a la larga, le añaden dolor y sufrimiento a un pueblo cansado de ser golpeado por el infortunio”, aseveró.

El Procurador del Ciudadano indicó que hay que hacer hincapié en la conciencia a los que administran los entes públicos y privados, que tienen que ver con los temas mencionados.

“No podemos seguir actuando de crisis en crisis. Esa fórmula de improvisación, nos lleva a acciones tardías y muchas veces, con consecuencias lamentables que ya no tienen solución”, fue su llamado como voz de alerta.

En primera instancia, García Feliciano indicó que existe una queja real del pueblo de que las aseguradoras actúan cómo si fueran dueñas absolutas de qué se receta, en qué laboratorios se hace el estudio, a quien se hospitaliza, por cuánto tiempo y cuánto se paga.

“Como si este análisis que ya está sobre el tapete no fuera suficiente, la falta de especialistas y subespecialistas en la clase médica, es otra gran preocupación para toda nuestra población, que mayormente es envejeciente con necesidades de salud supraterciarias”, sentenció el funcionario.

Garcia Feliciano siguió diciendo que en su contacto diario con la gente, le exponen el problema de solicitar una cita a los médicos que todavía permanecen en la Isla, y que la misma no se conceda luego de varios meses y en muchas ocasiones, en más de un año.

“¿Cómo se puede atender de forma adecuada la salud de un pueblo, bajo esas circunstancias?”, se preguntó.

Esta situación, comentó el Procurador, también ocurre en muchos hospitales, en donde la ciudadanía tiene que esperar largas horas para que le hagan un laboratorio o, sencillamente, para que lo atiendan y le digan qué van a hacer con su reclamo de servicios de salud.

“Cuando hablo de horas, no lo digo de manera figurada, sino que esa es la realidad día a día. No pretendo decir que es la norma en todos los hospitales, pero si en buena parte de ellos. Las razones pueden ser variadas, pero es momento de exponerlas públicamente, para poder atenderlas y para que los servicios médicos se presten de una manera sensible y diligente”, argumentó el ex alcalde de Camuy.

El Ombudsman también manifestó que el asunto de la red preferida, debe reexaminarse para conocer con certeza como afecta o ha afectado el éxodo de los médicos. Igualmente, si la falta de pagos de una manera regular a estos profesionales, influyó decisivamente en sus decisiones de abandonar la Isla.

No menos importante o dramático, para García Feliciano, es el asunto de los técnicos de salas de operaciones, cuya pago base es de alrededor de $8.25 la hora, cuando realizan un trabajo sumamente delicado.

“Hoy, algunos se solidarizan con los técnicos, pero ya estamos en plena crisis. Cuando hubo la oportunidad de hacerlo sin llegar a ese extremo, las voces fueron mudas, por no decir ausentes de toda solución”, expresó.

García Feliciano añadió la falta de energía en el Centro Médico, como otro agravante al sistema de salud actual. La misma obliga a pensar si la crisis es mucho más aguda de lo que se piensa.

“Esta es una llamada urgente: ¡hay que actuar!”, sentenció Edwin García Feliciano.