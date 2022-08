Cibernautas denuncian que una fundación provida obligó a una joven con discapacidad a no abortar tras ser violada por su abuelo

Las redes sociales no solo generan contenido de entretenimiento, también sirven como enormes plataformas de exposición para importantes denuncias públicas, con el fin de hacer más visible el caso en cuestión.

De esta manera fue como se conoció el caso de Maria Alejandra, una joven venezolana que vive en Guanare, Estado Portuguesa y quien sufre de discapacidad, fue violada por su propio abuelo, quedando embarazada.

La situación terminó por empeorar cuando una fundación provida, ‘Gotas de esperanza Venezuela’, entró en el caso y no permitió que la mujer abortara.

En Twitter, fue una cibernauta la que se encargó de exponer este atroz hecho y darle la mayor exposición posible, esto a través de un hilo. La serie de ‘tweets’ explican varios detalles de cómo ocurrió el caso y la nula resolución que se le ha dado a este, que fue tan sonado en Guanare, Venezuela.

“Hace poco se cumplió un año del caso de María Alejandra. María Alejandra es una joven con discapacidad que fue violada por su abuelo ya la que una fundación provida la obligó a dar la luz”, comentó la mujer.

La comunidad pide que avancen las investigaciones pertinentes

El rechazo ha sido evidente, al punto en el que presuntos habitantes del sector han salido a contar partes de esta historia que han escuchado , o que han visto con sus propios ojos.

Algunos afirman que la fundación ‘Gotas de esperanza Venezuela’ sabían del caso desde que la joven cumplió tres meses en estado de gestación, y que hicieron todo lo que estuvo en su poder para prevenir que esta abortara, aun cuando era un procedimiento que sí debería realizarse para evitar cualquier riesgo a futuro en la salud de la joven.

Estos bloqueos en contra de los derechos vitales y reproductivos de Maria Alejandra fueron atrozmente violentados bajo el argumento de la fundación al decir que ‘si sucedió fue porque Dios sabe cómo hace sus cosas’.

“Cuando la Fundación se enteró del caso de la chica, ya esta tenía 3 o 4 meses de embarazo y por eso cubrieron todo lo relacionado al parto”, “Esa fundación no es Pro Vida. Es cómplice del abuso. Obvio. Si tú eres pro vida le ofreces calidad de vida a una niña violada y la proteges. Al abuelo lo metes preso y no traes al mundo un ser humano destinado a sufrir porque no es deseado, es un crimen. Esa fundación es criminal”, dicen algunos de los comentarios en redes sociales.