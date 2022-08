María de Lourdes Santiago evita expresarse sobre posible nombramiento a la Oficina de la Procuradora de la Mujer

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, evitó hoy pronunciarse a favor de alguno de los nombres que han transcendido para ocupar la vacante dejada por Lersy Boria en la Oficina de la Procuradora de la Mujer.

Sus expresiones surgen luego que la Procuradora de la Mujer emitiera una multa de $30 mil al a la colectividad por no cumplir con el protocolo de hostigamiento sexual y laboral. No obstante, líderes del partido manifestaron ayer en conferencia de prensa que apelarían el caso.

La representante Wanda del Valle y la exlegisladora Zoé Laboy son algunos de los nombres que han trascendido para ocupar la silla de la procuraduría de la mujer.

“De momento lo que me parece prudente es no emitir comentarios sobre ese nombramiento, me parece muy desafortunado que a toda esta controversia se añadiera la imputación de algún tipo de conflicto de mi parte, pues el partido que yo represento en el Senado, en el que soy vicepresidenta, se encuentra en una controversia tan amarga frente a la procuradora donde evidentemente pesan unos criterios que no son jurídicos”, sostuvo en entrevista con Borinquen Radio.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) afirmó ayer que la investigación en torno a si hubo un patrón de hostigamiento sexual y laboral entre militantes del PIP sigue activa y que se está atendiendo por separado a las multas que emitió ayer contra la colectividad.

De acuerdo a la procuradora interina, Madeline Bermúdez, las multas no están relacionadas a la investigación y se emitieron por no contar con un protocolo para evitar patrones de hostigamiento contra las empleadas del partido.