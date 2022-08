Sin métricas facturación y cobro en Centro Médico

Hace un año y medio el sistema de facturación y cobro del Centro Médico está en manos privadas. Sin embargo, al día de hoy la Administración de Servicios Médicos (ASEM) no tiene una métrica con los resultados de esta privatización, ni puede responder sobre si la contratación mejoró los ingresos por los servicios médicos prestados.

El modelo que puso en manos privadas la facturación y cobros de ASEM presuntamente vino impulsado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El contrato se otorgó a la empresa Continium Care Solutions (CCS) que se queda con 7.9 % de lo que haya cobrado hasta un tope de $6.4 millones anuales. Sin embargo, ese tope puede ser revisado si se superan los cobros.

A juicio del presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, la empresa está en incumplimiento desde que asumió el acuerdo contractual con el gobierno.

Metro pudo corroborar que a un año y medio de que CCS fuese contratada, ni la ASEM ni el gobierno tienen un panorama claro sobre los indicadores clave de rendimiento del desempeño de la empresa. No se ofrecieron datos sobre facturación antes y después de la contratación privada.

Sin embargo, en una entrevista “Punto por Punto” con Metro, el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que su percepción es que los recaudos por facturación y cobro han mejorado. El galeno destacó que operan el sistema mediante asignaciones presupuestarias, pues los recaudos pasan al pago de la deuda bajo el modelo de PROMESA.

Por su parte, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, no audita en ASEM desde 2015. En la pasada discusión del presupuesto ante la Legislatura, se planteó que la deuda de las aseguradoras con ASEM era de $18.2 millones al 28 de febrero de 2022. Esto reflejaría una leve mejoría en comparación con los números discutidos en el pasado ciclo presupuestario que ubicaba esta deuda en $19.9 millones.

A pesar de que el contrato entre CCS y la ASEM estipula que “este contrato se hace con la buena fe de lograr cambios, agilidad y mejoras permanentes en los procesos…”, el presidente de la UGT cuestionó las razones por las cuales se subcontrató la empresa para administrar lo que llamó “la joya de la corona” de ASEM. “La empresa que maneja facturación y cobro tiene acceso directo a todo el dinero que recauda la corporación pública”, señaló Guzmán López.

“Esto (la privatización) lo vienen intentando desde hace mucho tiempo. Lo que comenzaron fue a privatizar áreas subcontratando compañías privadas para manejar diferentes áreas, que básicamente tienen el mismo efecto de la privatización”, añadió.

A preguntas de Metro, Mellado descartó que haya una intención de privatizar Centro Médico como denunció el líder sindical, pero sí dijo que han optado por privatizar algunas funciones en el centro de salud.

De hecho, sobre las razones esbozadas por la JSF y por ASEM para privatizar el sistema de facturación y cobro, el presidente de la UGT apuntó a la falta de empleados públicos, que impedía cubrir todos los turnos, los siete días de la semana, las 24 horas del día. Sin embargo, Guzmán López aseguró que el subcontratista también confronta problemas de personal para mantener el servicio 24/7.

Por mandato de la Junta

Por su parte, Jorge Matta González, director de ASEM, explicó que la contratación de CCS respondió a un mandato de la JSF. El director de la corporación publica no estuvo disponible para responde preguntas de Metro, pero contestó algunas de nuestras interrogantes a través de una misiva enviada por su oficina de prensa.

“La ASEM contrata a CCS por una orden de la JSF que, al evaluar la salud económica de la corporación, entendió que había áreas de oportunidad para mejorar el ciclo de recaudos de la facilidad hospitalaria”, indicó Matta González en las declaraciones escritas.

Matta González señaló que las propuestas de presupuesto que por años ASEM ha sometido ante la consideración de la Legislatura han sido infructuosas y dijo estar complacido con la decisión de la JSF.

“Año tras año, cada vez que la ASEM se presentaba a la Legislatura a defender su propuesta de presupuesto, recibía críticas porque no facturaba lo que debía facturar o no tenía los procesos que debía tener para lograr los recaudos. En ese momento, la ASEM estaba impedida de subcontratar una compañía que hiciese ese trabajo porque era un área protegida por la Unión y no es hasta que surge un mandato de la JSF, que se realiza un proceso de Request For Proposal en el cual participaron las cinco firmas de mayor expertise en el tema de facturación”, dijo.

El director de la ASEM explicó que CCS no solo se encarga de la administración de la división de facturación y cobro de la corporación pública, sino que de otras áreas pertinentes a la operación del centro hospitalario.

“El ciclo de recaudo está compuesto por varias partes, el registro de los pacientes, o sea, asegurarse de que se registra a todo paciente que entre al hospital; la utilización, que es asegurarse de que todo lo que se le administre a un paciente y todo lo que se le practique a ese paciente quede documentado para poderlo facturar adecuadamente, la planificación de altas, la facturación y negociación de los contratos con los planes médicos y el cobro a los planes médicos y a las personas que le deben a la ASEM por los servicios recibidos”, agregó.

No son equitativas

El portavoz de la UGT afirmó que la negociación con los principales seguros médicos de Puerto Rico es otro asunto que se debe atender con premura ya que representa una de las fugas de presupuesto más significativas que tiene la ASEM.

Según dijo, las tarifas por servicios que los seguros médicos pagan al Centro Médico no son equitativas a las que pagan a los hospitales privados, así como tampoco son equitativas las condiciones impuestas para reembolsar servicios.

“Es parte de las negociaciones con las aseguradoras privadas que tiene que hacer la oficina de facturación y cobro y que entendemos CCS no está capacitada para hacer”, añadió.

Asimismo, Guzmán López alegó que los precios de servicios como MRI y CT Scans no son pagados equitativamente en comparación a los hospitales privados. “Poniendo un ejemplo hipotético, si una aseguradora le paga un MRI a $400 a un hospital privado, al Centro Médico se lo paga a $75 o $100″, aseguró el líder sindical.

“Los acuerdos con las aseguradoras nadie los quiere tocar y eso se tiene que renegociar. El año pasado confrontamos a la dirección de ASEM y les preguntamos si este contratista iba a poder renegociar esos acuerdos y la respuesta fue que no. Es el gobierno el que, a través de legislación, le puede poner presión a las aseguradoras para que paguen los servicios al gobierno de la misma manera que se los pagan a los hospitales privados”, sentenció.

A la deriva el recobro

Otra de las grandes vulnerabilidades de la ASEM según señaló Guzmán López es el recobro a servicios prestados al mismo gobierno, que aseguró son deudas millonarias que se han extendido por décadas.

“ASEM le factura al (Hospital) Pediátrico, al Hospital Universitario Adulto (HUA), al Recinto de Ciencias Médicas, etc. y al facturarle a estas entidades casi nunca se logra el recobro porque es el propio gobierno que le debe al gobierno”, explicó el presidente de la UGT.

Guzmán López argumentó que un subcontratista no tiene el mismo alcance con el gobierno para efectuar estos recobros que una corporación pública.

“Mira el caso con el director de ASEM. Jorge Matta es el mismo director del HUA y él sabe que hay una deuda, y si allá están siendo efectivos con la facturación de sus servicios, por qué no se salda esa deuda con ASEM”, cuestionó el portavoz de la UGT.

Por su parte, Matta González, aseguró que una deuda millonaria con el HUA y el Hospital Pediátrico ya fue saldada satisfactoriamente a través de una inyección económica de fondos federales.

De hecho, una revisión de las discusiones presupuestarias de los pasados dos años apunta a una baja en la deuda de las entidades participantes, como se les conoce a las instituciones que cuentan con un asiento en la junta directiva de ASEM. En el 2021 la deuda era de $84.8 millones y en el 2022 se habló de $34 millones.

Cita relacionada

“No soy fanático de las privatizaciones, pero tampoco las demonizo. Pero, si tu privatizas facturación y cobro, es para que mejore, no para que empeore”.