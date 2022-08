PIP se defenderá de solicitud de multa propuesta por la Oficina de la Procuradora de la Mujer

Ante la noticia de que la colectividad sería multada por no contar con un protocolo de hostigamiento sexual y laboral, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se defendió de los señalamientos y negó que se tratara de una multa concreta, sino una solicitud de parte de la pasada procuradora de las mujeres, Lery Boria.

Así lo expresó la vicepresidenta del partido, María de Lourdes Santiago Negrón, durante una conferencia de prensa que sostuvo esta mañana en su comité nacional.

“No hay ninguna imposición de multa. Lo que hay es una petición de la exprocuradora de la mujer y nueva subsecretaria de Estado, Lersy Boria, pidiendo que se le imponga al PIP multas que suman la cantidad de $30,000, en adjudicación no hay ninguna. Es el comienzo de un proceso adjudicativo”, expresó la senadora pipiola a los medios del país.

“No se trata, como he visto en algunos titulares, de una querella de acoso laboral. Las faltas que imputan son las que el PIP como patrono no tenía protocolo para el acoso sexual y laboral y no tenía carteles puestos en el comité para orientar”, agregó.

La respuesta del partido surge menos de un día después de que la Procuraduría de las Mujeres anunció una querella donde se solicita la imposición de una multa de $30,000 por hechos ocurridos en marzo, cuando varias mujeres denunciaron en sus respectivas redes sociales de haber pasado por un patrón de acoso laboral por parte de miembros de la colectividad.

La denuncia inicial acusó al excandidato a la alcaldía de Aguadilla en el 2020, Eliezer Ríos Santiago, de haber incurrido en maltrato laboral. La primera denunciante alegó que este la hostigó en medio del proceso de radicar su candidatura para la Legislatura municipal en el 2020.

La denuncia provocó que otras personas hicieran público varias denuncias de hostigamiento sexual hacia otros miembros de la colectividad.

Ante esto, el PIP inició una investigación interna que luego concluyó que no hubo el alegado patrón de hostigamiento de ninguna de las partes acusadas. En esa pesquisa no participó la denunciante inicial.

Tras haber hecho público los resultados de la investigación, el partido entregó todos los documentos a la Procuraduría de las Mujeres, por lo que afirmó que el anuncio de la multa no se fundamenta.

“Lersy Boria tuvo ante sí todo lo que estaba disponible para investigación y que a petición suya se le entregó. Esto quiere decir que la nueva subsecretaria (de Estado) tuvo ante sí documentos, captura de pantalla, exportaciones de chat en las que había fotos, textos, audios. Todo eso lo examinó la procuradora tal y como lo examinó la Comisión Especial designada por el PIP”, dijo la senadora. “Lo que en efecto constituye el documento firmado en su último día en funciones en la Procuraduría por Lersy Boria, es una confirmación de las determinaciones de la Comisión Especial y de la corrección de los procesos”.

Renuncia el imputado a oficina capitolina

Además de fungir como líder del comité municipal de Aguadilla, Ríos Santiago fungió como asesor legislativo en la oficina de Santiago Negrón, algo que la hizo objetivo de críticas durante el proceso de la investigación.

No obstante, al ser cuestionado por los medios, la senadora confirmó que este renunció el pasado 22 de julio, luego de que la investigación culminó que no había incurrido en un patrón de hostigamiento.

“Eliezer tiene tres niños y la situación ha sido muy difícil para su esposa y sus hijos. Él esperó a la determinación de la comisión, que luego lo exculpó, igual que lo hace la exprocuradora, y optó por presentar su renuncia, lo que es una pérdida para la oficina porque de nuevo, estaba activo en la denuncia de violaciones ambientales”, confirmó Santiago Negrón.

Ríos Santiago prestaba sus servicios de asesoría legislativa, pero también laboró en asuntos del partido. Ahora, en cambio, no estará participando en ninguna de esas dos esferas, dijo la senadora.