A prisión por Ley 54 dueño de finca que tuvo crisis emocional en Guánica

A Pedro Santiago Veguilla, quien recientemente sufrió una crisis emocional y acaparó la atención mediática al realizar varias publicaciones en las redes sociales donde expresaba que atentaría contra su vida en Guánica, se le radicaron cargos hoy por violencia de género, informaron las autoridades.

Según Noticentro, Santiago Veguilla, propietario de la Finca Los Pellos, ubicada en la carretera PR-7722 en Cayey, se encuentraba detenido desde ayer tras ser dado de alta del hospital. El teniente Harry Sullivan, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, explicó a Noticentro que la pareja del joven agricultor lo denunció el pasado martes, 2 de agosto, por alegadamente golpearla y arrebatarle su celular en el estacionamiento de un hospital en Cayey.

Tras la denuncia, Santiago Veguilla había sido citado por las autoridades, pero no llegó. Posteriormente, según Sullivan, el hombre inició las publicaciones en Facebook.

Hoy, en tanto, la página de La Finca Los Pellos informó que no operaría por “situaciones familiares”. Luego, en una segunda publicación, reaccionaron a su arresto.

“Ha salido una noticia de que a Pedro lo arrestaron por supuesta violencia de género, pero de algo sí puedo dar fe: él es un buen muchacho, humilde, que solo se dedica a sus matitas visitando escuelas hablando de la agricultura. No estamos en disposición de juzgar a Pellito; tampoco saben el trasfondo de la situación. El que quiera jugar a juez adelante. Nosotros sus familiares no diremos nada de lo que pasaba porque no nos toca a nosotros”, publicaron.

No obstante, el caso fue consultado con la fiscal Natalie Díaz, la cual instruyó la radicación de cargos por violación al artículo 3.1 (Maltrato) de la Ley 54 y posteriormente fue llevado ante el juez Juan A. León del tribunal de Caguas, quien luego de evaluar las pruebas, determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de $100,000 la cual no prestó. El mismo será fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para el 29 de agosto.