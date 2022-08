Secretario de Salud asegura muerte de paciente en Hospital Universitario no está relacionada al apagón

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, lamentó la muerte de un paciente en el Hospital Universitario de Adultos del Centro Médico de Río Piedras.

Sin embargo, el galeno aseguró que la muerte de este paciente no estuvo relacionada a la situación de falta de energía eléctrica que afectó el centro hospitalario desde el domingo a las 2 de la tarde hasta las 9 de la mañana del lunes cuando se restableció el servicio.

“Como médico, cada muerte de un paciente es un evento lamentable y hasta cierto punto traumático. Por lo que, primeramente me solidarizo con la familia del paciente, quien falleció esta madrugada. Por respeto, no voy a entrar en los detalles de su condición, pero sí tengo que decir que su lamentable muerte no tiene correlación con la situación de electricidad que ocurrió en el Hospital Universitario”, expresó Mellado.

Del mismo modo, el secretario aseguró que en la unidad en la cual se encontraba el paciente fallecido contaba con servicio eléctrico.

“La unidad donde se encontraba el paciente tenía electricidad y contaba con todo el personal médico y necesario para atender cualquier situación como la que ocurrió. Las unidades de intensivo y neurología atendieron la respuesta de acuerdo a la condición del paciente que estuvo bien delicado desde su ingreso. Una pena para todos este fallecimiento, pues salvar vida es nuestra razón de ser”, añadió.

Osvaldo Sánchez Medina murió ayer en el Hospital Universitario del Centro de Río Piedras, según su padre, Osvaldo Sánchez, ante la falta de servicio eléctrico que enfrentó la institución hospitalaria ayer en horas de la noche.

Según el progenitor de Osvaldo, este se encontraba hospitalizado tras ser operado por un aneurisma. El hombre denunció en entrevista con Wapa TV que mientras estuvo en el hospital solicitó información del estado de su hijo y de se la denegaron. Alegó que sólo le indicaron que se encontraba estable.

Posteriormente al regresar a su casa en Salinas se enteró que el hospital estaba enfrentando una situación de falta de energía eléctrica por una avería en los generadores.

El hombre aseguró que el fallecimiento de su hijo está relacionado al tiempo que estuvo el hospital sin el servicio.