Rodríguez Veve asegura que Zoé Laboy “no está capacitada” para dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres

Las senadora Joanne Rodríguez Veve dijo que la exsenadora Zoé Laboy “no está capacitada” para dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, luego que trascendiera hoy su nombre como uno de los que podrían ser considerados para ocupar la silla dejada por Lersy Boria.

“La Oficina de la Procuradora de las Mujeres debe ser dirigida por una persona que pueda representar a todas las mujeres, no solo a las que favorecen sus posturas ideológicas. Quien no respete que una mujer pueda pensar distinto a la otra, y por el mero hecho de pensar distinto la degrade y ataque, no está capacitada para asumir dicho cargo. Como el País conoce, y sobre todo sus compañeros de partido, la señora Zoé Laboy se ha caracterizado por su rol como activista de perspectiva de género y de las posturas proaborto. La procuraduría no debe estar en manos de una activista que vea en las mujeres y sus causas un vehículo para adelantar visiones político-ideológicas”, señaló en declaraciones escritas.

“Este importante cargo debería ser asumido por alguien que atienda y busque soluciones reales a los problemas y retos de las mujeres en Puerto Rico y que, además, propicie un espacio abierto y seguro para todas las mujeres, incluyendo las que creen y abogan por un gobierno libre de imposiciones ideológicas. Respeto su rol de activista, al que tiene derecho, pero de ser nombrada por el Gobernador, la señora Laboy no contará con mi voto”, manifestó.

Boria, por su parte, confirmó hoy que pasará a la oficina de la subsecretaría del Departamento de Estado tras su salida de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM).

“Tuve un ofrecimiento de subsecretaria del Departamento de Estado, así que donde quiera que esté, voy a estar trabajando en pro de las mujeres y de los sectores vulnerables ese siempre ha sido mi norte desde que comencé en DACO, así que ahora voy a estar como subsecretaria del Departamento de Estado”, indicó en entrevista con WKAQ 580.