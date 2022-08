Sin luz el Hospital Universitario en el Centro Médico por avería de generadores

El Hospital Universitario del Centro Médico de Río Piedras se quedó sin luz debido a una avería en los generadores, informó el secretario de Salud, Carlos Mellado.

“El equipo de ingeniería y técnicos se encuentran trabajando en una avería de los generadores del Hospital Universitario en el Centro Médico, que al momento se encuentra sin electricidad. Los planes de contingencia fueron activados de inmediato”, compartió en redes sociales.

“Afortunadamente ningún paciente ha estado en riesgo y los equipos continúan trabajando con batería. La empresa Luma Energy ya está en comunicación con nosotros y confiamos en que el servicio se restablezca los más pronto posible”, añadió.

Por su parte, el médico internista Hiram Rodríguez denunció a través de sus redes sociales que el sistema de salud colapsó y le pidió al Gobernador que asumiera responsabilidad.

“Esto es inaudito. Aquí no ha pasado ni una depresión tropical y el Hospital Universitario de Adultos ha tenido varios apagones hoy. Al momento de esta publicación, me informan que no tiene electricidad. ¿Qué más evidencia necesitan para aceptar que nuestro Sistema de Salud colapsó? ¿Qué esperan? ¿Qué se mueran los puertorriqueñxs?”, comentó Rodríguez.