Oscar Santamaría queda retratado en elección especial de Cidra

El corrupto empresario Oscar Santamaría Torres, quien se declaró culpable el pasado noviembre por sendos esquemas de corrupción relacionados con los pagos y regalos que hacían al exalcalde de Cataño Félix “Cano” Delgado a cambio de contratos para su empresa Waste Collection, tuvo un encuentro hoy en Cidra con el representante José “Pichy” Torres Zamora.

Torres Zamora confirmó el encuentro a través de las redes sociales e indicó que se produjo en medio de las elecciones especiales del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Municipio. Al representante se le vinculó con el empresario y abogado cuando trascendió que había otorgado contratos a la firma Law Affairs, propiedad de Santamaría Torres, que alcanzaron $441,746.

“Bueno para tu conocimiento, hoy había primarias del PNP en Cidra, estaba trabajando en las mismas. Al salir de la escuela en la que me encontraba, me topé con el Sr Santamaría y su esposa, quien me saludó casualmente. Saludos a tu Jipera y su acompañante”, compartió.

Se alega que el encuentro se dio en el centro de mando de Delvis Pagán, exayudante especial del exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, quien aspira a presidir en PNP en el municipio. Carrasquillo, quien fuera asesor de Pierluisi renunció como Secretario Auxiliar para Asuntos Municipales en mayo luego que designaran un fiscal especial independiente (FEI) para investigar sus acciones como alcalde de Cidra.

Carrasquillo Cruz, del Partido Nuevo Progresista, lideró el municipio de Cidra desde el 2013 hasta el cuatrienio pasado, cuando perdió las elecciones generales.

La autoridades federales dieron a conocer el pasado diciembre que el contratista gubernamental, Santamaría, a través de su compañía de recogido y disposición de basura, Waste Collection, amasó $117 millones en contratos con municipios y agencias del ejecutivo. Santamaría Torres enfrentan hasta cinco años de cárcel luego de declararse culpable del esquema.