En condición de cuidado motociclista tras sufrir accidente en el expreso Román Baldorioty de Castro

Un accidente de auto de carácter grave se reportó en la mañana de hoy, domingo, en el expreso Román Baldorioty de Castro, en dirección de Carolina a San Juan.

Según la investigación preliminar, mientras el conductor de una motora KTM, identificado como Jonathan Martínez Masa, de 29 años, transitaba por la mencionada vía en contra del tránsito, realizó un viraje sin tomar las debidas precauciones.

El hombre impactó una guagua Toyota Tacoma, que era conducido por Andrés Manuel Parra Vidal, de 37 años y residente de Carolina.

Del impacto, Martínez Masa cayó el pavimento, siendo transportado al hospital Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.

A Parra Vidal le fue realizada la prueba de alcohol en el aliento arrojando 0.00% en su organismo.

En la escena, se recuperó una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros y un cargador con 6 municiones, para la cual Martínez Masa poseía licencia.

No obstante, Martínez Masa no poseía licencia de conducir y la motora en la cual transitaba no tenía marbete vigente.

La División de Patrulla y Carretera de San Juan están a cargo de la investigación.