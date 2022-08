Banquero implicado en caso de exgobernadora también es donante en el Reino Unido

El banquero italo-venezolano, Julio Herrera Velutini, quien fue acusado el jueves por la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía federal por alegados donativos ilegales a la campaña electoral de la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, también es donante del Partido Conservador Británico (Tory), según reveló ayer el rotativo londinense, Finalcial Times (FT).

Herrera Velutini, quien renunciara el jueves pasado a su cargo como presidente de la junta de directores de Bancrédito International Bank & Trustes, es acusado por las autoridades federales por supuestamente proporcionar donaciones de manera ilegal a la campaña de la exgobernadora constitucional, Vázquez Garced, como una estrategia para destituir de su cargo a un regulador bancario de alto rango.

El Financial Times reportó que presuntamente el partido Tory de Gran Bretaña ha sido recipiente de donaciones por parte del banquero venezolano a través de su grupo de servicios financieros con sede en Londres, Britannia Financial, empresa que aún no ha sido señalada por las autoridades.

Representantes de Britannia Financial tampoco han emitido reacciones ante la acusación que pesa contra Herrera Velutini.

“(Herrera Velutini) Ha donado más de medio millón de libras desde que (el primer ministro) Boris Johnson asumió el cargo, incluidas 100.000 libras esterlinas ($127,000) días antes de las elecciones generales de 2019. Las donaciones se realizaron a través de Britannia Financial, el grupo de servicios financieros con sede en Londres del banquero, que no ha sido acusado de irregularidades”, indica el rotativo.

El banquero italo-venezolano y un asesor presuntamente pagaron más de $300,000 a consultores políticos en apoyo de la campaña de Vázquez Garced según indica el pliego acusatorio federal. A cambio de la donación, las autoridades alegan que Herrera Velutini solicitó oficialmente la renuncia del entonces comisionado del regulador financiero de la isla para nombrar un reemplazo que había sido elegido por Herrera Velutini.

Los cargos que pesan contra Herrera Velutini amenazan con ejercer más presión sobre el Partido Conservador y su presidente Ben Elliot, cuyos enérgicos esfuerzos de recaudación de fondos han provocado controversia en el Reino Unido anteriormente.

Herrera Velutini fue acusado el jueves de conspiración, soborno de paquetes federales y fraude electrónico de proveedores sinceros, por su supuesta participación en la oferta de fondos de campaña a la exgobernadora, antes de las elecciones para gobernador del territorio estadounidense de 2020.

Sin embargo, aunque Herrera Velutini niega todas las acusaciones en su contra, previamente a los señalamientos, el exdirector ejecutivo de Bancrédito y un asesor político que trabajó en la campaña de Vázquez para 2020 “se declararon culpables de conspirar con Herrera Velutini y otros para sobornar al “Funcionario Público A” en marzo, según indica el pliego acusatorio.

En la mañana de hoy, Bonita Radio publicó que la firma internacional experta en campañas políticas que se alega contrató el banquero, para ayudar a la campaña electoral primarista de Vázquez Garced es CT o Crosby Textor. Se reporta que la empresa confirmó que coopera con las autoridades de Estados Unidos en el caso radicado el jueves.