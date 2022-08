Restituyen a decanos que denunciaron presunto trato preferencial por parte de rectora interino del RCM

Los dos decanos de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) habían renunciado a sus puestos el pasado miércoles tras denunciar en dos cartas por separado que la exrectora interina Dra. Ilka Ríos intervino en la evaluación de un estudiante tras petición de sus padres.

En una carta firmada por el rector interino, William Méndez Latalladi, ese confirma que los doctores Hilton Franqui Rivera y Joalex Antongiorgi fueron reinstalados como Decano Asociados de Asuntos Académicos y Decano Asociado de Asuntos Estudiantiles respectivamente.

Del mismo modo, se anunció la designación del Dr. Humberto M. Guiot Martínez como decano interino de la Escuela de Medicina del RCM.

El pasado miércoles ambos galenos denunciaron la presunto intervención de la destituida rectora interino en la evaluación de un estudiante de Medicina.

La información fue publicada por la periodista Carmen Enid Acevedo en el medio independiente Bonita Radio, donde se mostraron las cartas de renuncia de los dos profesores.

Las cartas de renuncia fueron firmadas por Joalex Antongiorgi Torres, Catedrático Asociado de Medicina y el profesor asociado de medicina y Decano de Asuntos Académicos, Hilton Franqui Rivera. En las misivas ambos denuncian el alegado trato preferencial de la rectora interina en la evaluación de un estudiante de medicina del cual no se menciona el nombre pero aseguran la intervención por parte de Ríos vino luego de una comunicación con los padres de este.

“Como claramente expresé en la reciente reunión sostenida con la Dra. Ilka Ríos, el pasado martes 2 de agosto, estoy en total desacuerdo en la manera en que la Dra. Ríos ha completamente obviado e incluso obstaculizado los procesos evaluativos de la Escuela para favorecer un estudiante en particular, atropellando completamente las regulaciones de nuestra Escuela y obviando el proceso apelativo de decisiones adversas de la Universidad. Como discutiera en múltiples ocasiones con usted, los procesos de la Escuela deben seguirse al pie de la letra, manteniendo transparencia y equidad. Se sale de la norma que los padres de un estudiante puedan directamente comunicarse con un rector para interferir en un proceso evaluativo, yendo por encima de las normas establecidas. Como la rectora, la Dra. Ríos debió defender los intereses de la institución, los cuales incluyen el velar por el cumplimiento de los reglamentos internos y las exigencias de las agencias acreditadoras”, lee la carta enviada por el profesor Hilton Franqui Rivera a la decana interina Ivonne Z. Jiménez Velázquez.

“Éticamente, no puedo permanecer en este puesto conociendo la gran cantidad de estudiantes que han sido sometidos a procesos de decisiones adversas, en la inmensa mayoría de los casos por faltas mucho menores a esta. No es justo para ellos ni tampoco lo es para los que se enfrenten a procesos similares en el futuro. Las acciones de la Dra. Ríos hacen que la validez y aplicabilidad de nuestras Políticas y Guías dependan de quiénes son los padres del estudiante en cuestión. En adición, este tipo de trato preferencial expone a la institución a procesos de litigio por parte de otros estudiantes que no contaban con que sus padres tuviesen un canal directo de comunicación directo con el rector”, añade Rivera en la misiva.

En la carta, el decano también advierte que las acciones de la rectora interina violan elementos de acreditación de la Liaison Committe on Medical Education (LCME) organización que acredita Escuelas de Medicina en Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, el profesor Antongiorgi Torres expresó en su carta: “Nuestra institución posee procesos apelativos a los cuales siempre he de respetar, pero en este caso se han obviado se han obviado y tomado decisiones sin nuestra consideración. No es justo para los estudiantes que han tenido decisiones adversas en el pasado ni los que pudieran tenerlas, si no se mantiene un proceso que sea claro, transparente y establecido por nuestras Políticas y Guías. Éticamente, no puedo permanecer en este puesto en paz y tranquilidad conociendo que mi rol principal es abogar por los estudiantes y el cumplimiento de nuestro reglamento. Cada instancia en la cual he presenciado una destitución o solicitud de baja por cumplir con nuestras Políticas y Guías me hace reflexionar en la manera tan diferente y atípica en que se ha manejado esta situación”.

La periodista Carmen Enid Acevedo en su espacio radial en la emisora Bonita Radio indicó que según sus investigaciones, aunque no se ha identificado por nombres a los padres del estudiante de medicina, sí se asegura que son “personas con mucho poder”.

La publicación de estas cartas provocó que el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, ordenara una investigación sobre la presunta intervención de la rectora. Posteriormente, destituyó a Ríos tras una reunión que tuvieron el jueves.