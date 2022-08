El caso de Wanda Vázquez puede tardar años

El caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced será un proceso extenso que podría durar años, aseguró la exfiscal federal María Domínguez.

En la madrugada de ayer, jueves, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó a la exmandataria en su residencia. Vázquez Garced fue acusada a nivel federal por tres cargos: conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico en servicios honestos que pueden llevarla a cumplir una condena de hasta 20 años en prisión.

“No creo que sea un proceso rápido. Creo que la defensa tendrá que hacer su trabajo a cabalidad incluyendo investigaciones por su parte, entrevistas, revisión de documentos…Tenemos también dos personas que tendrán que ser extraditadas. La preferencia del gobierno va a ser que se celebre un juicio en vez de tres o cuatro juicios. En ese sentido creo que se va a dilatar un poco el caso”, indicó Domínguez.

La exfiscal federal sostuvo que es impredecible descifrar si Herrera Velutini y Rossini se van a entregar por lo que, si se decide celebrar un solo juicio cuando lleguen ellos, hay un proceso de extradición que puede tomar años.

En Puerto Rico, los veredictos requieren que los jurados decidan de manera unánime la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Domínguez aseguró que sería especulativo decir si se va a conseguir un jurado de 12 personas que lleguen a un veredicto unánime. En el pasado, el exgobernador, Aníbal Acevedo Vilá resultó no culpable en una acusación federal cuando no hubo unanimidad por parte del jurado.

“La ley federal requiere que tanto para condenas como para absolución sea unánime el veredicto y también el peso de pruebas que aplica es alto, pero igual así se han logrado muchas condenas en el Tribunal Federal”, expresó la exfiscal federal.

Añadió que según las alegaciones de la acusación y juzgando por las expresiones que se hicieron ayer en conferencia de prensa, aparte de la prueba testimonial cree que también habrá posible evidencia de mensajes de texto, de correo electrónico y documental.

“Soy inocente, yo no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad... Ahora me toca a mi defenderme de todo lo que han hecho, pero les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo en esta radicación de cargos”, expresó la exgobernadora ayer al salir del Tribunal Federal.

Según detalló el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, el caso se extiende desde diciembre de 2019, año en que Vázquez Garced se convirtió en gobernadora tras la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló.

La también exprocuradora de las mujeres alegadamente participó en un plan de soborno para financiar su campaña electoral para la gobernación de 2020 con varias personas entre ellas los también acusados el banquero ítalo/venezolano Julio Martín Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini.