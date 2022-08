Carmelo Ríos pide al presidente PPD que “deje de inventar teorías de conspiración”

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, pidió al presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, que deje de “inventar” conspiraciones para tratar de involucrar al gobernador, Pedro Pierluisi, en el caso de corrupción de la exgobernadora Wanda Vázquez.

“Es obvio que las acciones del compañero Dalmau están motivadas por la lucha de liderato interna que tiene, pero el tratar de involucrar al gobernador con el asunto de Wanda Vázquez es demasiado. ¿Cuántas veces ayer el fiscal federal para Puerto Rico, Stephen Muldrow, dijo que Pierluisi no tiene absolutamente nada que ver con los hechos, de ninguna forma? Múltiples ocasiones. Pero, aun así, el Presidente del PPD inventa teorías de conspiración”, dijo Ríos a través de declaraciones escritas.

Ayer en la tarde, Dalmau, quien también preside el Senado, emplazó a Pierluisi a que conteste ‘muchas interrogantes’ sobre su campaña, tratando de ligar el asunto con lo sucedido con Vázquez, quien fue arrestada ayer por agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) por alegadamente un esquema de soborno que involucró su campaña primarista en 2020.

“Lo que sucedió ayer es triste y reprochable. No se puede permitir ese tipo de conducta venga de donde venga. La ley se aplica a todos por igual, sin distinción alguna. Alegar que el gobernador conocía sobre estos hechos, a pesar de que las autoridades que efectuaron la investigación, procesaron la orden de arresto y presentarán la evidencia en el juicio, han dicho categóricamente que el Gobernador no sabía de eso y no estaba involucrado de ninguna forma, no es correcto y se presta para pensar que no es otra cosa que un intento para ser relevante”, añadió el también senador por el Distrito de Bayamón.

“No hay espacio para manchar reputaciones en el Puerto Rico del siglo veintiuno. Esto de tratar de involucrar a nuestro gobernador en algo que es falso no es otra cosa que eso, un triste y desesperado intento de buscar titulares y relevancia. Mi exhortación al presidente del PPD es a dejar de involucrar al Gobernador en algo que él mismo sabe que no es cierto”, terminó diciendo el funcionario.