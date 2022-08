Anuncian feria de empleo con la participación de sobre 30 patronos de diferentes industrias

Huertas College anunció que celebrará su Vigésimo Quinta Feria de Empleo el miércoles, 10 de agosto de 2022, de 8:00 am a 1:00 pm, en el Salón de Actos Rubén López Huertas, en Caguas, Puerto Rico.

El evento contará con la participación de sobre 30 patronos de diferentes industrias.

El objetivo principal de la Feria es crear un espacio para que los estudiantes estudiantes, egresados y la comunidad les brinde la oportunidad de conocer las ofertas de empleo en su campo de estudios.

Tendrán la oportunidad de interactuar y familiarizarse con los patronos y los procesos de reclutamiento actuales.

Se espera la participación de reconocidas empresas locales e internacionales tales como: AIREKO, Bermúdez, Longo, Díaz-Massó, LLC, Jobs for You, Power Solar, Driven Advisors, LCI Services PR, Caribbean Cinemas, Hospital Panamericano de Cidra, Walgreens, HCOA Fitness, South American Restaurants, Encanto Restaurants, Inc., Kelly Services, AppleOne Employment, MAVI Employment Caguas, Caribbean Temporary Service, Adeco, The Avon Company, MCS Healthcare Holdings, LLC, entre otras.