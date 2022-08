Wanda Vázquez: “Han cometido una gran injusticia conmigo”

La exgobernadora Wanda Vázquez se expresó a su salida del Tribunal Federal tras salir bajo fianza luego de ser arrestada por las autoridades federales esta mañana.

“Gracias a todos por estar aquí, por haberme dado la oportunidad a dirigirme”, comenzó diciendo la exgobernadora.

“Me reitero que soy inocente, no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad, a mi pueblo siempre le he hablado de frente. Les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo en esta radicación de cargos”, añadió a su salida del Tribunal Federal.

Mientras que su abogado Ignacio Fernández quien la acompañó a la salida indicó que esta se declaró inocente.

Esta mañana en la vista inicial, al gobernadora se declaró inocente y se le impuso una fianza de $50,000.

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced fue acusada hoy, jueves, de recibir sobornos en relación a su campaña por la gobernación en el 2020, dio a conocer esta mañana la Fiscalía federal en San Juan.

Según el jefe de los fiscales, Stephen Muldrow, varios consultores y el presidente de un banco internacional también se declararon culpables en relación al esquema de sobornos.

Se trata de Julio Martín Herrera Velutini, dueño de un banco que opera en San Juan (Bancrédito), Frances Díaz expresidenta del banco, Mark Rossini y John Blakeman, quien manejó las finanzas de la campaña electoral de Vázquez Garced.

Según el pliego acusatorio, Díaz, por su parte, es la CEO y presidenta del banco que le pertenece a Herrera Velutini, mientras que Rossini es un exagente del Negociado Federal de Investigaciones que trabajó como consultor para el empresario.

De ser encontrados culpables, cada uno se expone a una pena máxima de 20 años en prisión.