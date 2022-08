Frustrante lentitud en atención a las escuelas del Sur

El retorno a clases este mes en las escuelas del Sur de Puerto Rico no significará el regreso a la normalidad, pues a casi tres años de los terremotos de enero del 2020 los trabajos en los planteles aún no tienen fecha precisa para completarse.

La razón, según expuso el superintendente para la región de Ponce en el Departamento de Educación, Roberto Rodríguez Santiago, es que la mayoría de los planteles escolares que aún no han sido renovados presentan problemas estructurales complicados que demoran el proceso de reconstrucción.

“Tenemos que entender que esto es una emergencia que nunca había acontecido. Tenemos escuelas que tienen daños significativos. Tenemos problemas con mano de obra. En Guánica, de siete escuelas, cuatro están complicadas. No es tan sencillo”, expuso Rodríguez Santiago durante una entrevista telefónica con Metro.

Estas escuelas y otras en la región recibieron daños debido al terremoto de magnitud 6.4 que se registró en la madrugada del 6 de enero de 2020. El patrón de movimientos telúricos comenzó a reportarse desde diciembre del año previo en la región suroeste. En el caso del terremoto, el epicentro se registró al sur de Guánica.

Una de las edificaciones que colapsó y no pudo ser reconstruida fue la Escuela Agripina Seda, en Guánica, cuya estructura tuvo que ser demolida por el riesgo que presentaba.

El resto de las escuelas también resultaron afectadas por el sismo, pero no al mismo nivel de gravedad. En el caso de estas, según el alcalde Ismael Rodríguez Ramos, las estructuras necesitan arreglos, pero la poca agilidad de FEMA implica una demora que podría representar daños adicionales a largo plazo.

“Las cuatro escuelas tienen daños, pero no son daños de demolición sino de arreglar columnas cortas. No ha habido ningún tipo de movimiento. A lo mejor (lo estudiantes) no necesitan módulos si se arreglan estas escuelas porque son arreglos no tan grandes, pero necesitamos agilidad”, explicó Rodríguez Ramos durante una entrevista telefónica con este medio.

“Mientras pasa el tiempo, son más arreglos que tienes que hacer porque siguen en deterioro”, añadió.

Las escuelas aludidas son la Escuela Elsa E. Couto Annoni, la Luis Muñoz Rivera, la Escuela Magueyes y la José Rodríguez Soto. En el caso de estas, cada respectivo cuerpo estudiantil ha tenido que acudir a clases mediante la modalidad “interlocking”, que implica tomar clases en horario atípicos para acomodar un alto de volumen de alumnos en una misma escuela.

En el caso de Yauco, otro de los municipios sureños que recibió el embate del terremoto, se avanzó en algo al llevar de cuatro a diez las escuelas disponibles. Según su alcalde, Ángel Luis Torres Ortiz, las seis escuelas que lograron rehabilitar fue mediante fondos provenientes de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas.

Sin embargo, en algunos planteles, como la Escuela Superior Ocupacional y Técnica, cuya estructura debe ser demolida para reconstruirla, el proceso para montar escuelas modulares aún no ha culminado.

“Nuestro llamado es que debe haber un sentido de urgencia dado al tiempo que ha pasado desde los terremotos y no queremos que bajo ningún concepto exista una rezago académico en nuestros estudiantes”, expresó, el alcalde mediante un mensaje enviado a este medio.