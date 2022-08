Federales vuelven a advertir que “es mejor ser cooperador que acusado”

El fiscal federal W. Stephen Muldrow reiteró el jueves su recomendación a las personas que conozcan sobre la comisión de algún delito que cooperen con las autoridades.

“Una vez más quiero invitarlos a cooperar con las autoridades. Recuerden el valor que le damos a su cooperación y los beneficios potenciales para usted. Es mejor ser Persona A que Acusado Número Uno “, dijo Muldrow en la conferencia de prensa en la cual se dieron los detalles de la acusación contra la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Martín Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini.

Por su parte, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Joseph González, expresó que la agencia para la cual trabaja “es apolítico”.

“No investigamos por colores ni rumores. Investigamos alegaciones y violaciones de ley federal. Nuestra lealtad es con el pueblo al que servimos y la Constitución que defendemos”, expresó González.

“Por eso, el arresto de hoy no es motivo de celebración, es lamentable tener que pararnos aquí una vez más por la conducta ilegal de oficiales públicos. En este caso, una exgobernadora y a un exagente del FBI. También se acusó a un empresario quien, utilizando medios económicos, trató de influenciar la política local para su beneficio. Y aquí quiero dejar claro que es tan culpable el oficial público que acepta un soborno como el empresario que lo ofrece. El mensaje no puede ser más claro. Lee la acusación. Si usted sabe que está envuelto en uno de esos esquemas, ya sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no vamos a parar”, añadió.

Según la acusación, a partir de 2019, el banco de Herrera Velutini fue objeto de un examen por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, una agencia reguladora que supervisa las instituciones financieras que operan en Puerto Rico. A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini supuestamente prometieron proporcionar fondos para apoyar la campaña electoral para gobernador de 2020 de Vázquez Garced a cambio de que Vázquez Garced despidiera al Comisionado de la OCIF y nombrara un nuevo Comisionado a elección de Herrera Velutini. La acusación formal alega que Vázquez Garced aceptó la oferta de soborno y, en febrero de 2020, tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del Comisionado A de la OCIF y, en mayo de 2020, designar al Comisionado B de la OCIF, un exconsultor del banco internacional propiedad de Herrera Velutini – quien había sido seleccionado personalmente por Herrera Velutini. A cambio, Herrera Velutini y Rossini supuestamente pagaron más de 300 mil dólares a consultores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez Garced.

La acusación formal alega además que luego de la derrota en las elecciones primarias de Vázquez Garced en agosto de 2020, Herrera Velutini trató de sobornar a su sucesor, el Funcionario Público A, ofreciendo fondos en apoyo de la campaña del Funcionario Público A, a cambio de que el Funcionario Público A terminara la auditoría del banco de Herrera Velutini por parte de la OCIF en condiciones favorables a Herrera Velutini. Según la acusación, entre abril de 2021 y agosto de 2021, Herrera Velutini supuestamente utilizó intermediarios para transmitir su oferta de soborno a un testigo que se presentaba como representante del Funcionario Público A, pero que en realidad actuaba bajo la dirección del FBI. Como se señala en la acusación formal, el testigo actuó bajo la dirección del FBI durante este período de tiempo y en realidad no sirvió como intermediario ni actuó en nombre del funcionario público A.