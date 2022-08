Autoridades federales arrestan a Wanda Vázquez

Las autoridades federales arrestaron a la exgobernadora Wanda Vázquez tras meses de incertidumbre luego de que esta misma admitiera que se estaba preparando legalmente.

Según confirmó una fuente a Metro Puerto Rico esta fue arrestada en horas de la mañana.

Al momento se conoce que además de la exgobernadora también se arrestó a otras dos personas.

El FBI tendrá conferencia de prensa a las 11:00am.

En mayo de este año se reportó que la exgobernadora, Wanda Vázquez se preparaba para ser acusada por las autoridades federales por un caso relacionado a donativos a su campaña política, así lo confirmó la propia exfuncionaria junto con su abogado, Luis Plaza.

En entrevista con Telenoticias, Plaza estimó que su clienta sería acusada por un caso que describió como “técnico”.

“Yo no he cometido ningún delito, no he cometido ninguna conducta ilegal e incorrecta”, dijo la exgobernadora en la entrevista con Telenoticias. La defensa de Vázquez estaría proyectando algún tipo de movida de acusación para la próxima semana, según fuentes de este medio cercanas al equipo legal de la exgobernadora.

El medio de prensa independiente Bonita Radio reportó en mayo que los federales investigan tanto la campaña de Vázquez como la de Pierluisi y la del aspirante popular a la gobernación, Charlie Delgado Altieri. Según Bonita Radio, las pesquisas tienen como elemento común a Bancredito Holding, una corporación bancaria con orígenes en Venezuela y que preside, Julio Herrera Velutini, que habría hecho donativos a Super Pac’s que de alguna forma respaldaban las aspiraciones políticas de Vázquez, Pierluisi y Delgado Altieri. Se estableció que la ley federal no permite donaciones políticas de extranjeros.

En febrero de este año, Las Noticias de Teleonce reportó que las autoridades federales investigaban sobre donativos de extranjeros en las campañas políticas en Puerto Rico.

Según las fuentes de Bonita Radio, en el caso de Vázquez se indaga sobre el requerimiento que supuestamente hizo Herrera Velutini para sacar al entonces comisionado de Instituciones Financieras George Joyner. En este punto, la defensa de Vázquez dijo a Telenoticias que la banca internacional estaba regulada por otras entidades federales y no por el comisionado de Instituciones Financieras. También salió a relucir por Bonita Radio que se indaga sobre una encuesta pagada por el presidente de Bancredito que se le entregó a Vázquez.

Pendientes a metro.pr para la ampliación de esta nota.