Piden a Municipio de Peñuelas corregir deficiencias en manejo de centros Head Start y Early Head Start

El presidente del Partido Nuevo Progresista en Peñuelas, Josean González, acusó al alcalde de dicho municipio, Gregory Gonsalez, de “mala administración” y urgió al ejecutivo hacer las correcciones necesarias para que Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) pueda volver a confiar en la administración municipal y así retornar la operación de los centros Head Start y Early Head Start.

“Es una vergüenza que el Municipio de Peñuelas, que estaba bajo una sindicatura por deficiencias y lagunas en el manejo de los fondos federales asignados a los centros Head Start y Early Head Start no realizara las correcciones requeridas para continuar con la administración de estos centros. Eso es un acto de mala administración pública. Los hechos son que ACUDEN trató, por 14 meses, de que el Municipio corrigiera sus errores y no lo hicieron. Por eso se perdió la administración de estos centros”, dijo González.

“No solo le quitaron la administración de los centros, ahora también están obligados a devolver al gobierno federal la cantidad de $529,869.27 de los fondos recibidos y que fueron mal utilizados. Esto fue lo que costó la mala administración del Alcalde. Mi llamado es que haga lo mismo que Aguadilla, municipio que si corrigió sus deficiencias”.

González, quien se enfatizó su apoyo con los empleados, padres y menores de estos centros Head Start y Early Head Start, dijo que está disponible para identificar soluciones para que estos centros vuelvan bajo la administración del Municipio.

El pasado 27 de julio la ACUDEN notificó a la administración municipal que a partir del 31 de ese mes no ejercerán más la operación de estos centros en la región.

“Cuando existen hallazgos se corrigen, el Municipio no lo hizo, por el contrario, no actuaron en nada. Ahora el Alcalde se hace el ofendido y reclama que se los devuelvan. Nosotros queremos que el Municipio los administre, lo que pasa que para ello se tienen que hacer las correcciones que solicitan las agencias que velan por el uso de estos fondos federales y hasta ahora no hemos visto acciones correctivas. Espero que en los próximos días la administración municipal de Peñuelas las haga”, expresó el líder del PNP en Peñuelas.

Entre los hallazgos encontrados por la ACUDEN se destacan deficiencias con las prácticas de salud y seguridad, contratos suscritos sin la debida documentación y falta de controles internos, falta de procedimientos adecuados para trabajar con los fondos recibidos. También, encontraron incumplimiento con los planes de acción correctivos, con los informes requeridos, con la matrícula requerida y recurrencia de hallazgos.