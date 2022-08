Gobernador asegura reclamos profesionales de la salud mejorarán con cambios al programa Vital

Ante reclamos de profesionales de la salud y la clase médica por mejoras a sus condiciones salariales y contributivas que permitan frenar el éxodo, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo este miércoles que los mismos ocurrirán gracias a los cambios al plan Vital.

“Estamos en proceso de cambiar significativamente el programa Vital, el plan Vital para entre otras cosas, asegurarnos de que los proveedores médicos, incluyendo los médicos, reciban una justa compensación. Se va a establecer un tarifario que sea mandatorio, no sugerido. Ahora mismo, el programa funciona a base de un tarifario que es sugerido”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Si mal no recuerdo el 70 por ciento de las tarifas del Medicare. En la próxima vuelta que comienza en enero del año que viene, va a ser requerido. Y vamos a estar entre otras cosas, que los especialistas y los subespecialistas reciban una compensación a los que reciben en los estados. Se va a agilizar el acceso a médicos en los registros del plan Vital para que no se le dificulte su entrada y permisos para rendir servicios al programa. Se va a requerir a que cuando el médico ya esté contratado no se puede cancelar su contrato salvo a que medie justa causa. El comisionado de Seguros de Puerto Rico también está interviniendo, intercediendo entre los médicos y los planes de seguros para verificar que las prácticas sean seguras”, añadió.

Asimismo, Pierluisi Urrutia dijo solidarizarse con los reclamos de la clase médica.

“Yo me solidarizo con el reclamo de los médicos porque todos queremos que nuestro sistema de salud esté en óptimas condiciones y los médicos son clave. Las tarifas van a aumentar… en el caso de planes privados pues, por definición son privados. El comisionado de Seguros, está la Carta de Derechos del Paciente como herramientas y el comisionado de Seguros puede intervenir. Hay otra área en la que puedo intervenir en los planes Advantage a través del comisionado de Seguros. Estamos trabajando en lo que plantean, esto no se resuelve de un día para otro”, expuso.

Sostuvo que, para Puerto Rico, continúa sus reuniones para mejorar el trato justo para los médicos en el programa Medicare, producto de sus visitas a Washington D.C.

“Vamos a intervenir en todas las áreas que tengamos el poder de hacerlo”, culminó.

Las expresiones del gobernador se dieron luego de participar junto a la alcaldesa del municipio de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, de la Feria de Servicios “Fortaleza por Puerto Rico” donde dio un recorrido por la Nueva Escuela Municipal de Bellas Artes.