Abonados habrían dejado de pagar la luz y la AEE deja de recaudar $48 millones en junio

La Autoridad de Energía Eléctrica dejó de recaudar $48 millones, luego que en el mes de junio, por el alto costo de la factura, los consumidores optaran por dejar de pagarla o realizaran pagos menores al total, reveló hoy el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según Torres Placa, la información se desprende de la orden emitida el domingo por el presidente del Negociado de Energía, de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, Edison Avilés Deliz, donde se anunció la aprobación de una resolución que reduce en 2.75 centavos el kilovatio hora (kWH) para los meses de agosto y septiembre.

El ingeniero denunció que la AEE, al no tener “una estrategia clara de mitigación”, “dejó de cobrar una cuarta o quinta parte de lo que factura mensualmente”, al tiempo que enfrenta su proceso de quiebra.

“La AEE factura mensualmente entre $250 y $300 millones y en el mes de junio por lo alto del costo del sistema eléctrico -30 centavos el kilovatio hora-, pues se manifestó un déficit de $48 millones. Eso es extremadamente preocupante y demuestra que la falta de acción planificada. Más allá del Negociado, más allá de LUMA, esto es algo que el gobierno central tenía que haber buscado esos $210 millones que las agencias gubernamentales, corporaciones públicas y municipios le deben a la Autoridad. Y si ese dinero se hubiese inyectado, hubiese habido mayor flexibilidad para bajar la tarifa de diferentes formas”, apuntó.

“De acuerdo con los documentos presentados por LUMA junto a la Moción de 20 de julio, durante el mes de junio de 2022, LUMA tuvo una deficiencia de recaudos por concepto de compra de combustible por la cantidad de $48,137,842.64.67 De otra parte, LUMA tuvo un exceso de recaudos por concepto de compra de energía por la cantidad de ($56,149.20).68 Por consiguiente, la diferencia entre la facturación LUMA y los costos reales de compra de energía y de compra de combustible para el mes de junio es igual a $48,137,842.64 - $56,149.20 = $48,081,693.44. Esta cantidad es mayor a los veinte millones de dólares ($20,000,000.00) establecidos en las cláusulas FCA y PPCA. Por lo tanto, se cumplen los requisitos de la disposición para el ajuste acelerado de los factores, descrita en las cláusulas FCA y PPCA”, lee la parte de la orden del Negociado de Energía a la que hace referencia Torres Placa.

Aseguró, además, que si la AEE hubiese tenido “un flujo de caja saludable”, el aumento de 4.68 centavos a la factura de la luz implantado en julio se hubiese pospuesto para recobrarse durante del año “de una manera menos abrupta”.

“La Autoridad pudo haber como financiado ese dilatar en ese recobro, pero como la Autoridad no tiene flujo de caja…”, lamentó.

“Los $210 millones de deuda vieja se deben de cobrar de inmediato para poder subsanar este déficit de flujo de caja y poder afrontar esta crisis que no se acaba en septiembre. En septiembre hay otra revisión para los meses de octubre, noviembre y diciembre”, apuntó.

Indicó que según la orden emitida por el Negociado del Energía, la AEE tiene $865 millones de flujo de caja, pero de esos, $700 millones son utilizados para las operaciones de LUMA.

“El no tener un flujo de caja es directamente proporcional a los aumentos que recibimos y cómo lo recibimos porque no es lo mismo que cobrar $200 millones en tres meses que un año. El impacto es menor para los consumidores”, señaló.

No obstante, aclaró que el ajuste en la factura de la luz entró en vigor hoy, martes, a pesar de las consecuencias que asegura pudiera tener en la AEE.

“Una AEE quebrada, mal administrada, que genera energía calentado agua, produciendo vapor y moviendo turbinas, que eso es tecnología del siglo 18 como se movían los trenes, como comenzó la revolución industrial… estamos generando energía con piezas de museo porque no hay suficiente efectivo. La Autoridad está en quiebra, entonces, en medio de esa situación se hace este diferimiento, que ese ahorro se le pasa inmediatamente a los consumidores aunque venga de aquí a un año, que es como se espera”, dijo.

El presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés, dijo en declaraciones escritas el domingo que la resolución es producto de un proceso de “reconciliación acelerada”, que no es otra cosa que revisar la tarifa antes de que culmine el trimestre y ocurre cuando la deficiencia entre lo facturado y cobrado supera los $20 millones.

Torres Placa estima que para los meses de agosto y septiembre, el kilovatio hora podría estar en los 31.67 centavos, 33 centavos a nivel comercial y el industrial, grande y pequeño, rondaría los 31 centavos.

“Como quiera para los meses de mayor calor vamos a estar sobre 31 centavos el kilovatio hora. Y porque es esto, porque no se tomaron unas medidas ordenadas para mitigar esto más allá del tranque que hubo entre el Ejecutivo y la Legislatura de utilizar únicamente dinero del Fondo del Seguro del Estado que se requería legislación, porque anteriormente se mitigó con fondos ARRA de $30 millones en septiembre del año pasado que no se requirió legislación. Pero ahora de una manera fuera de lo común para mitigar este aumento se trató de pasar una legislación para sacarle dinero a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y eso no paso por el proceso legislativo. Estamos con esto desde enero. No hubo una estrategia y por eso estamos como estamos”, apunto.

Torres Placa hizo referencia la frustrado intento del gobernador Pedro Pierluisi de convocar una sesión extraordinaria para atender el Proyecto del Senado 931, para crear la Ley para Mitigar el Aumento en el Precio de la Energía en Puerto Rico.

La medida establece la transferencia de $145 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y $20 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para mitigar o evitar aumentos en el servicio.