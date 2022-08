Identifican cuerpo de mujer hallado en un vehículo en Bayamón

El cuerpo de la mujer hallado ayer envuelto en una sábanas en el interior de un vehículo en Bayamón fue identificado por familiares como Kaniuska Morales Cintrón, de 30 años, residente de San Juan.

Según reportó Las Noticias de TeleOnce, la mujer asesinada era dueña del vehículo, una Dodge Caravan color oro del 2013, que fue localizado por las autoridades ayer en un risco de 25 pies de profundidad en la carretera 840 de este municipio.

Al momento la Policía no descarta que dos o más personas hayan participado del asesinato. Sin embargo, no tienen testigos ni sospechosos. La mujer no tenía pareja ni hijos.

“No localizamos ninguna orden de protección a nombre de la joven que pertenecía el carro que resulto ser esta joven. No tenemos record, orden de protección o algún caso de violencia domestica”, dijo a Las Noticias el comandante Gerardo Oliver.

El cuerpo de la mujer fue hallado ayer completamente desnudo en la parte posterior del vehículo y presentaba signos de violencia en la cabeza.