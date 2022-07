Carmelo Ríos asegura que proyecto de estatus será aprobado en la Cámara federal

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, aseguró que el Puerto Rico Status Act (HR 8393) será aprobado en la Cámara de Representantes federal.

El también portavoz alterno del PNP en el Senado destacó que, desde su radicación, la medida ha recibido el respaldo de congresistas demócratas y republicanos y fue aprobada por los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal de manera rápida.

“El Congreso, en este caso la Cámara de Representantes, trabaja con miles de medidas. El hecho de que el HR 8393 no se apruebe en esta sesión que termina el 29 de julio, no significa otra cosa que se aprobará cuando regresen los congresistas de su receso de agosto a mediados del mes de septiembre. El proyecto se va a aprobar, de eso no hay duda. La medida tiene apoyo en ambos partidos, tanto el demócrata como republicano. Tan es así que cada día se suman más coauspiciadores. Al día de hoy tenemos 24 coauspiciadoras, sin incluir el autor, el congresista por Arizona Raúl Grijalva”, sostuvo Ríos.

“El HR 8393 es una medida de avanzada que finalmente plasma la voluntad del Congreso en el tema de la descolonización de Puerto Rico. El Congreso quiere terminar con este estatus colonial que vivimos y que nos ha llevado a la quiebra. El Congreso quiere que los ciudadanos americanos en la Isla voten por una forma descolonizadora, por eso la colonia no puede ser parte, pues es el problema. A la oposición del ‘no’, aquella que pretende que estemos igual, que no hacen nada por sacarnos de la colonia, les digo que el 8393 será aprobado en el pleno de la Cámara de Representantes. Va a hacer un momento histórico para Puerto Rico”, añadió el Senador.

El HR 8393 es una medida de consenso entre republicanos y demócratas que busca celebrar en la Isla una consulta de estatus, avalada por el Congreso, entre las opciones de estadidad, independencia directa y la independencia por la libre asociación.