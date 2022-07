Hacienda envía notificaciones a ciudadanos que recibieron ingresos que no reportaron

El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea, instó el viernes, a los comerciantes que no están registrados en SURI y a individuos que recibieron ingresos y no radicaron planillas de contribución sobre ingresos correspondientes al año 2021, a ponerse al día con sus obligaciones y evitar acciones de cobro.

“Continuando con nuestros esfuerzos de fiscalización, estamos enviado 7,500 notificaciones a comerciantes e individuos que no están registrados en el Departamento o que a esta fecha no han notificado ingresos que constan en nuestros registros, para que cumplan con sus obligaciones fiscales y contributivas y así evitar gestiones de cobro y el pago de intereses, recargos y penalidades. La tecnología nos da acceso a un panorama amplio y podemos identificar ingresos generados que no han sido informados”, dijo el funcionario en comunicación escrita.

En el caso de individuos que cuentan con usuario y contraseña en la plataforma SURI, Hacienda les envió el documento ‘Resumen de W2 y Declaraciones Informativas’, con el propósito de mantenerlos informados sobre los formularios que se han recibido bajo sus números de Seguro Social y verifiquen si todos fueron incluidos en sus planillas o de lo contrario realicen las gestiones correspondientes para enmendar sus planillas.

A los contribuyentes que no tienen cuenta en el sistema, se les está enviando la comunicación a través del correo postal. Se enviaron cartas a 2,500 contribuyentes que aún no han radicado su planilla y no han solicitado prórroga para la misma.

De igual forma, explicó que del total de notificaciones, las restantes 5,000 son requerimientos de registro a comerciantes que solicitaron un número de identificación patronal al Internal Revenue Service (IRS por sus siglas en inglés), pero que al día de hoy no aparecen registrados en los sistemas de Gentax o SURI, del Departamento de Hacienda.

“En la comunicación le estamos solicitando a este grupo de comerciantes que se registren en la plataforma SURI y que soliciten su Certificado de Registro de Comerciante, para validar su estatus de contribuyentes. También les estamos informando sobre la penalidad a la que podrían estar sujetos, en caso de no cumplir con este requisito de ley”, declaró.

El Código de Rentas Internas de 2011, establece que negocios que no cumplan con sus obligaciones fiscales y contributivas, pueden enfrentar penalidades de hasta 10,000 dólares, por no registrase en el Departamento y no tener el Certificado de Registro de Comerciante.

“Los trabajos de fiscalización que estamos realizando no se limitan a casos que representen grandes cantidades de dinero. Estamos atentos a todos los niveles de cumplimiento para que la carga contributiva esté distribuida como corresponde y hacerle justicia a los que cumplen rigurosamente con sus obligaciones contributivas”, dijo Parés Alicea.