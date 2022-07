Retiran al Municipio de Peñuelas como Administrador del programa Head Start por mal manejo de fondos

La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), agencia adscrita al Departamento de la Familia y encargada de administrar los fondos delegados del programa Head Start (HS), Early Head Start (EHS) notificó hoy viernes, que el Municipio de Peñuelas no podrá continuar administrando el Programa HS y EHS tras deficiencias en el manejo de los fondos federales.

El municipio fue notificado sobre los incumplimientos el 3 de mayo del 2021 y junto a la ACUDEN se estableció un plan de intervención con acciones correctivas para lograr el cumplimiento cabal del Programa. Durante este periodo, la agencia asignó un interventor fiscal, un interventor programático y brindaron la asistencia técnica directa, sin embargo, 14 meses después los señalamientos no fueron corregidos.

El administrador de la ACUDEN, Roberto Carlos Pagán, adelantó que el 1ero de agosto comenzará un proceso de transición efectiva con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a los niños que actualmente son atendidos a través de la agencia. De igual forma, los empleados continuarán brindando el servicio del Programa.

Según se desprende del informe de hallazgos durante el proceso de intervención, se encontraron deficiencias con las prácticas de salud y seguridad, contratos suscritos sin la debida documentación y falta de controles internos, falta de procedimientos adecuados para trabajar con los fondos recibidos. También, encontraron incumplimiento con los planes de acción correctivos, con los informes requeridos, con la matrícula requerida y recurrencia de hallazgos.

“Hemos sido sumamente responsables y estrictos con el manejo y buen uso de los fondos recibidos para evitar señalamientos que pongan en riesgo de perderlos o que sean disminuidos por incumplimientos al Programa. Continuaremos esforzándonos para que seamos la mejor jurisdicción en el uso de los fondos y sobretodo que podamos tener continuidad de la subvención federal de fondos, no sólo para la población que ésta sirve, sino para el destinatario y el resto de las agencias subdestinatarias”, mencionó Roberto Carlos Pagán.

Por otro lado, y como consecuencia del mal manejo de los fondos del Programa HS, el Municipio de Peñuelas deberá devolver al Gobierno Federal $529,869.27 de los fondos recibidos y que fueron mal utilizados. Específicamente deberá retornar $492,025.27 de los Fondos Head Start y $37,844.00 dólares de los Fondos Recovery. El municipio tendrá 30 días calendario para devolver los fondos.

De acuerdo con el administrador de la ACUDEN, el municipio recibía alrededor de 4 millones de dólares para la administración de los ocho (8) centros al año. Próximamente darán a conocer el proceso que estarán llevando a cabo para la libre competencia de la entidad que administrará los centros culminados el proceso de transición.

Actualmente, ACUDEN es el Destinatario de los fondos federales del Programa Head Start y cuenta actualmente con once (11) agencias sub destinatarias: la Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio, Inc., una organización sin fines de lucro, y por los municipios de Dorado, Cayey, Sabana Grande, San Sebastián, Juana Díaz, Fajardo, Vega Baja, Yabucoa y Aguadilla. Este último municipio, estuvo bajo señalamientos administrativos en el pasado año, sin embargo, las deficiencias fueron corregidas afirmativamente.