FBI busca a tres prófugos peligrosos que operan en el área de Fajardo

El director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Joseph González le hizo el miércoles una advertencia a tres sujetos que no pudieron ser arrestados durante el operativo en el área de Fajado.”Al momento quedan prófugos tres de los acusados en este caso: Xavier Edgardo González Rivera, José Ciarez Romero y Edwin Lemuel Marcano Ferrer.

“En este momento me voy a dirigir directamente a Xavier José y Edwin. Lo mejor que pueden hacer es entregarse, no vamos a parar hasta que arrestemos a todos, así que nuestro trabajo sigue”, dijo González en conferencia de prensa.González le advirtió a la ciudadanía que los fugitivos son considerados peligrosos. Al momento no hay recompensa por confidencias que ayuden a su captura, pero tampoco se descarta. En caso de confidencias, se pueden comunicar al 787-987-6500.

Los sujetos son parte de una organización criminal que operaba en el área de Fajardo y fue intervenida en la madrugada por las autoridades. En total, se arrestaron a 30 personas imputadas de conspiración, posesión y distribución de sustancias controladas, así como delitos por posesión de armas de fuego.

Según el jefe de la División Criminal de la Fiscalía federal, Timothy Henwood, para el año 2016, la organización criminal distribuía cocaína, crack marihuana y fentanilo. Supuestamente, los integrantes de la organización mezclaban el crack con el fentanilo. La operación se mantuvo mayormente en el residencial Pedro Rosario Nieves de Fajardo.

Rueda de prensa de los federales tras arrestos por narcotráfico. (Dennis A. Jones/ Metro P. R./)

Se presume que el líder de la organización es Michael “Maicol La M” Molina-Quiñones, El sujeto no vivía en el residencial, pero daba instrucciones de cómo manejar las operaciones, ordenaba los actos de intimidación y el uso de fuerza o violencia contra gangas rivales así como con sus afiliados para mantener el orden y la disciplina.

Las autoridades alegan que la organización utilizaba apartamentos en el residencial público para preparar las drogas.

Los demas acusados- que ejercian diferentes roles en la organizacion son: Luis Joel “Popeye” Nieves-Ciarez, Aramis “Blanco Perla” Suárez-García, Manuel “Gongi” Cruz-Chico, Christian “Pichingay” Cardona-Hernández, Raúl “Bebo Grande” Quiñones-Boria, José “Cheo” Enriquez-Ciarez, Frank “Real G” Luis Quiñones-Boria, Alex “Boca” Carrasquillo-Rosado, Belmarie Nieves-Ciarez, José “El Popo” Pabón-Agosto, José Esteban “Kiki” Rivera-Tolentino, Héctor Omar “Omy” Hernández-Tolentino, Jeziel “Superman” Rodríguez-Cabral, Anjofer «Yoyo” Escobar-Aponte, Carlos Alexis “Peluca” Serrano-Vega, Eliezer “Pocoyo” De La Paz-Cruz, Juan Gabriel “Nurio” Cruz-Torréns, Edwin Lemuel “Lele” Marcano-Ferrer, Manuel “Bota” Robles-Osorio, Juan Ramón “Golo” Cortijo-Meléndez, Alexander Rodríguez-Luna, Iván Javier “Gordo” Ginés-Negrón, Julio “Tito” Torres-Vázquez, Marcelino Salcedo-Ayuso Raymond Cruz-Medina, Héctor “Rastrillo” Laureano-Cruz, Alejandro “Tempo/Gringo” Rivera-Molina, Carlos “Pinpin” Silva-Meléndez, Anthony “Troco/Broco” Adonays Centeno-Félix, Kiara Michelle “La Dura” Méndez-Carrasco y Yarlin Torres-Rodríguez.

De ser hallados culpables, enfrentan desde 15 años de cárcel a vida en prisión.