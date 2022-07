“Yo no puedo tener rencor en mi corazón”, dice padre biológico de niña abusada sexualmente en Gurabo

El padre biológico de la niña de 13 años que fue abusada sexualmente y embarazada por su padrastro en Gurabo dijo no guardarle rencor al agresor.

“Yo confío en el Señor que todos ellos van a pagar lo que han hecho. Yo no puedo tener rencor en mi corazón con nadie, porque yo soy una persona que va a la iglesia”, dijo.

En una entrevista con Wilenie Sepúlveda, periodista de Telenoticias, el hombre sostuvo que no se dio cuenta del embarazo de la menor, quien padece de autismo severo.

“Es lamentable (...) en ningún momento yo me di cuenta porque cuando la iba a buscar no me la daban porque supuestamente estaba durmiendo”, agregó.

El progenitor de la adolescente confirmó que luchará por la custodia de su hija.

Se informó que la menor, que tiene siete meses de gestación, esta hospitalizada en condición delicada.

El pasado sábado, Carlos Soto Rivera, de 45 años, confesó los hechos y se le radicaron cargos por maltrato infantil y abuso sexual. Además, se le fijo fianza de $300 mil, la cual no prestó y fue ingresado a prisión.

Por su parte, hoy, lunes, las autoridades radicaron cargos por negligencia contra Ana María Castro Leduc, madre de la joven. A la mujer se le impuso una fianza de $500 mil, que no prestó.

Luego de la radicación de cargos, Castro Leduc tuvo un percance de salud y fue llevada al Hospital HIMA San Pablo en Caguas para recibir asistencia médica.