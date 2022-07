Pierluisi asegura percepción sobre LUMA Energy va a mejorar

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que la percepción sobre el consorcio LUMA Energy va a mejorar si todas las entidades mantienen la fiscalización.

“Aquí lo que hay que hacer es enfocarnos todos en fiscalizar a LUMA. Hablo del Negociado de Energía, las Alianzas Público Privadas, la propia Fortaleza, la Cámara y el Senado, Junta de Supervisión, o sea, todos estamos unidos en que el servicio de LUMA sea el mejor posible”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Yo no quiero que regrese a los tiempos del pasado en los que teníamos un monopolio por la libre. Antes, la Autoridad de Energía Eléctrica no le rendía cuentas a nadie. Subía y baja la luz y nadie sabía por qué. Nadie entendía la factura y no estaba regulada y fiscalizada. Ahora si tenemos un sistema y lo importante es que todos pongamos de nuestra parte”, añadió.

Sobre la colgada que le dio la Asamblea Legislativa al proyecto que pretendía retirar dinero a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) para mitigar el alza en el precio, Pierluisi Urrutia sostuvo que dejará el asunto en manos del Negociado de Energía.

“Realmente ahí hubo muy poca discusión del proyecto y otra vez, lo que hicieron fue torpedearlo por razones político partidistas. Cuando lo que procedía era unirnos por Puerto Rico”, afirmó.

“La Autoridad (de Energía Eléctrica). Va a recibir unos fondos sustanciales de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) y el Negociado (de Energía) ha indicado que pudiera utilizarlos para revertir parte de este aumento. Así que vamos a estar pendiente para que el costo de la luz baje que es lo que queremos”, expresó el gobernador.

Según el gobernador que buscará otras alternativas para mitigar el aumento en la factura de luz.