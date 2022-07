Gobernador cataloga como “espantoso” el incidente de menor con autismo embarazada por su padrastro

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia catalogó el martes como espantoso el caso de la menor con autismo que supuestamente fue embarazada por un familiar en Gurabo.

“Ese incidente fue totalmente espantoso. Se le revuelca el alma a uno cuando ve cosas como esa. Hay ya casos de naturaleza penal pendiente en los tribunales, pero obviamente hay que indagar e investigar a fondo para ver quién falló, incluyendo personas allegadas a esta víctima”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado si la investigación debe incluir a empleados del gobierno, Pierluisi Urrutia contestó “no se excluye a nadie. Lo que hay que tratar es de que estas cosas no se repitan. Ya la verdad ha empezado a salir a través de los medios. Es una barbaridad lo que ocurrió. La realidad es que no hubo una querella ante el Departamento de la Familia y la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no alzaron la voz todos los que compartían con esta niña? Cada vez que hay abuso de un menor es una atrocidad, pero cuando le añades que es un menor con una condición como la que tiene esta niña, que no podía ni comunicarse, básicamente su vida depende de los adultos que las rodean. Y yo espero que se haga justicia y que si cualquier agencia, la que sea, pudo haber atendido el asunto de otra manera, que se hagan los cambios que se tengan que hacer”, expresó.

La niña, que también padece de autismo severo, tiene siete de meses de embarazo y actualmente se encuentra recluida en una institución hospitalaria en el área de Caguas.

A Carlos Soto Rivera, padrastro de la menor, le radicaron cargos por maltrato infantil y abuso sexual luego de que supuestamente confesara haber violado a la menor. En tanto, quedo sumariado en la cárcel de Bayamón, luego que se le impusiera una fianza de 300,000. dólares, la cual no prestó.

Posteriormente, la madre de la menor de 13 años fue llevada ante un magistrado para la radicación de cargos criminales por negligencia. Ambos están encarcelados.