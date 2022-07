ASEM confirma escasez de técnicos de sala de operaciones en Centro Médico

El director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Jorge Matta González, confirmó hoy que en el Centro Médico de Río Piedras, no solo hay escasez de técnicos de sala de operaciones, sino que hay más de 200 plazas de trabajo disponibles que deben ser completadas.

Las expresiones de Matta González surgen luego que médicos denunciaran ayer que, ante la falta de técnicos de salas de operaciones, en Centro Médico solo se pudo realizar una de 20 operaciones a pacientes en necesidad de ser intervenidos.

Matta González manifestó que la situación se extiende a todas las instituciones hospitalarias del país y que actualmente se están revisando las escalas salariales de los técnicos. Según publicaciones de galenos del primer centro hospitalario del país, los técnicos están bajo el salario mínino, una de las razones a las que se adjudica la escasez de técnicos de salas de operaciones.

“Sí hay una situación real en todo Puerto Rico con los técnicos de sala de operaciones, igual que con otros técnicos, pero mayormente con los de salas de operaciones a nivel de todos los hospitales de Puerto Rico. Ahora mismo tenemos sobre 15 puestos disponibles que todas las semanas las publicamos en las redes (sociales) para tener más empleados que trabajen con nosotros, pero sí es una situación real”, apuntó en entrevista con la Red Informativa de Puerto Rico.

Matta González, en tanto, rechazó que los técnicos sean remunerados con el salario mínimo. “No, no cobran menos del mínimo, eso definitivamente no es cierto. Cobran cerca del mínimo, inclusive tienen los beneficios del plan médico y todos los beneficios que tiene la corporación. Pero sí es cierto que estamos revisando las escalas salariales, inclusive las pedimos en el presupuesto que comienza este mes”, recalcó.

“Hay que ser realistas, es una situación de mercado que nosotros no podemos controlar, pero estamos haciendo todo lo posible para que impacte lo menos posible. Posiblemente es una situación que está ocurriendo en todos los Estados Unidos, pero en Puerto Rico nos está dando bien fuerte. Esto lo estamos viendo básicamente luego de la pandemia”, señaló.

De igual manera, rechazó que ayer en Centro Médico se realizara una sola operación, sin embargo afirmó que hay una gran cantidad de pacientes en espera de ser operados. Manifestó que la situación suele ocurrir para los fines de semana largo porque muchos médicos se van de vacaciones.

“Si nosotros fuésemos hacer solo un caso en Centro Médico al día tendríamos un problema serio… pero sí hay un gran número de pacientes que están en espera de. Pero para estas fecha esto ocurre normalmente, recuerda que es un fin de semana largo que muchos médicos en la periferia se van de vacaciones y tienden a haber más accidentes de tránsito y pues los pacientes llegan mayormente a la sala de emergencia nuestra y los tenemos que operar. Pero para eso se hacen planes de contingencia que han estado activados durante este fin de semana largo, pero yo le aseguro que no se operó un solo paciente ayer en la sala de operaciones de Centro Médico, se operaron muchos más pacientes”, apuntó.

Dijo que la semana pasada se reunió con el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Salud, Carlos Mellado, para buscarle solución a la situación.

“Esta no es una situación de que hay o no hay (personal), es una situación de que hay que ir desde la médula, de ver por qué no se están graduando más personas, por qué esa clase no está siendo atractiva para que gente lo estudie. Osea que esto es un poco más complejo, pero le aseguro que todas esas cosas se están haciendo se están viendo y por lo menos en Centro Médico hemos llevado el mensaje a muchas áreas del gobierno, pues diciendo esto está ocurriendo. Tenemos que buscar la manera de ser más atractivos”, sostuvo.

“Hay plazas disponibles y no solo de técnicos de sala de operaciones, tenemos sobre 200 plazas de otros tipos de empleados, de enfermería… que históricamente ha hecho falta en Centro Médico”, añadió.