Sondeo: Baja la confianza en la Corte Suprema de EEUU

WASHINGTON (AP) — Casi dos de cada tres estadounidenses están a favor de limitar de mandato o la edad de jubilación obligatoria para los jueces de la Corte Suprema, de acuerdo con una nueva encuesta que revela un marcado aumento en el porcentaje de personas que opinan que “apenas” tienen confianza en la corte.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que el 67% de los estadounidenses apoya una propuesta para establecer un número específico de años en que los jueces permanezcan en el cargo en lugar de periodos vitalicios, incluyendo el 82% de los demócratas y el 57% de los republicanos. Las opiniones son similares con respecto a un requisito de que los jueces se retiren a una edad determinada.

La encuesta se realizó pocas semanas después de que el tribunal superior emitiera importantes fallos que incluyeron la eliminación de las garantías constitucionales para el aborto y la ampliación de los derechos de portación de armas. La encuesta también muestra que son más los estadounidenses que desaprueban la decisión del tribunal sobre el aborto, y casi la mitad se sienten “enojados” o “tristes” por dicho fallo.

La corte, que ahora está en receso, regresará a atender casos en octubre con una confianza disminuida entre los estadounidenses. Ahora, el 43% dice que apenas tiene confianza en la corte, frente al 27% de hace tres meses. En el sondeo reciente, sólo el 17% respondió tener mucha confianza en la corte.

Inez Parker, de Currie, Carolina del Norte, es una de las que apoya limitar los años de servicio de los jueces.

“Creo que algunas de esas personas han estado allí demasiado tiempo. No tienen nuevas ideas. Cuando se llega a cierta edad uno se aferra a su manera de pensar”, dijo la demócrata de 84 años.

Parker dijo que los jueces jubilados pueden “trabajar en su jardín, sentarse en el porche y abanicar moscas o lo que quieran hacer”.

La Constitución otorga a los jueces federales, entre ellos los jueces de la Corte Suprema, la tenencia vitalicia, pero recientemente ha habido exhortos a cambiarlo. Un comité asignado por el presidente Joe Biden para examinar posibles cambios en el máximo tribunal estudió los límites de mandato, entre otras cuestiones.

___

La encuesta a 1.085 adultos fue realizada del 14 al 17 de julio usando una muestra tomada del panel AmeriSpeak de NORC, representativo de la población estadounidense. El margen de error es de más o menos 3,9 puntos porcentuales.