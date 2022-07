Municipios tendrán que absorber la Policía, asegura líder gremial

Luego que trascendiera que más de 8,485 policías han dejado la agencia desde 2010 y que antes del 2025 miles de agentes podrían estar acogiéndose al retiro, el presidente de la Asociación de Policías Organizados, el capitán José González Montañez abogó hoy por la idea de que los municipios absorban la policía por entender que el gobierno es “incapaz” de sostenerla.

El líder gremial dijo en entrevista con Borinquen Radio que la Uniformada sigue perdiendo más agentes de los que recluta y que el Estado no ha tomado en serio la seguridad del país.

“Mucha gente lo que está esperando es cumplir con ese año fiscal, que se cumple en julio 2025, y ahí sí es verdad que es el punto culminante de la Policía. Si la policía en estos meses no recluta y sigue reclutando 300 personas y perdiendo 600, a partir de julio de 2025 no sé qué van a hacer”, puntualizó.

“Si sigue así, los municipios van a tener que absorberla. En un momento no se quiso hacer, pero creo que es lo que va a proceder porque no hay manera que el gobierno sostenga la seguridad del país con esa cantidad mínima de policías”, dijo.

Indicó que diferentes administraciones gubernamentales no hicieron caso a las bajas de los policías y no atendieron con premura su retiro. “Vamos a seguir perdiendo policía. Eso se le explicó a la Junta de Control Fiscal, lo cierto es que no escucharon, tampoco tomaron en serio la seguridad del país. Es un problema que arrastran varias administraciones del gobierno”, manifestó.

Dijo que bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño se ponderó que los municipios se hicieran cargo de la policía estatal y no lo veían viable, pero que ahora se debe analizar.