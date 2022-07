Salud restaurará orden administrativa que requiere cursos sobre comunidad LGBT a profesionales de la salud

El Departamento de Salud eliminó ayer la Orden Administrativa (OA) que establecía como requisito para profesionales de la salud tomar cursos sobre la comunidad LGBTTQI+, no obstante, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano aseguró, en entrevista con Metro, que se comunicó con el secretario de Salud, Carlos Mellado López, y acordaron reunirse para restaurar el requisito en una nueva OA.

“Eliminar eso representa que las personas LGBTTQI+ se tengan que meter en un closet cada vez que vayan al médico porque no saben si este profesional va a tratarlos con sensibilidad y respeto, uno no va a poder abrirse completamente para hablar sobre las particularidades de nuestra orientación sexual e identidad de género…Yo confío en que él (secretario de Salud) cumpla con su palabra que me dio hoy y que haga una OA mejor que la que estaba antes”, mencionó el activista.

El Departamento de Salud no estuvo disponible para confirmar la información.

La OA Núm. 398 de 21 de diciembre de 2018 estableció el requisito para todo profesional de la salud de tomar cursos de capacitación alineados a la política publica de no discrimen por identidad de género, expresión de género u orientación sexual real o percibida al ofrecer servicios de salud.

La eliminación de esta orden se hizo efectiva inmediatamente ayer, 21 de julio, con la firma del secretario de Salud, Carlos Mellado López.

“Para los profesionales de la salud eso es una capacitación fundamental porque nosotros somos los que heredamos las consecuencias que sufren el colectivo LGBT+ de no ser apoyado en el contexto social ni el en el contexto de las escuelas y mucho menos en sus hogares”, aseguró la Dra. Maribel Acevedo Quiñones, directora médica de la Clínica Translucent del Centro Ararat que brinda servicios de salud a la comunidad trans.

Acevedo Quiñones planteó que es una crisis que los profesionales de la salud no tengan acceso a este tipo de capacitación.

“En Centro Ararat seguimos abogando porque que ocurra esto no quiere decir que vamos a dejar de estar disponibles para seguir educando a la sociedad, a la comunidad en general. Y a los profesionales de la salud, estén dispuestos a desaprender y aprender conceptos nuevos para poder ayudar a los pacientes. El tema de sensibilidad cultural debe ser incluido en todos los currículos de profesionales de la salud”, indicó la doctora.

El expresidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos, sostuvo que se opone a la eliminación de esta OA porque” la posición del gobierno debería ser a favor de políticas que beneficien a la comunidad”.

El Departamento de Salud también dejó sin efecto las siguientes ordenes: el inciso 3 de la OA Núm. 74 de 20 de octubre de 1993 que les requería a los profesionales de la salud tomar cursos de capacitación en medidas de control de infecciones como requisito para obtener su licencia profesional; y la OA Núm. 468 de 26 de octubre de 2020 que establecía como requisito que todos los médicos aprobaran un curso de capacitación sobre documentación de causas de muerte en el certificado de defunción.