Joven latino gana 11,000 dólares en un casino y es amenazado con la cárcel

Por lo regular las personas visitan los casinos para pasar un buen rato al lado de amigos, familia o, incluso, solos.

Es un momento de diversión en el que se tiene consciencia de que se puede gastar una suma de dinero, pero también existe la esperanza de “pegarle al gordo” y salir del lugar con varios dólares en la bolsa.

Lo cierto es que están convertidos en lugares que tienen la finalidad de desestresar a las personas que los visitan.

Sin embargo, no siempre pasan las cosas como queremos. Tal es el caso de Rosario López, un joven que esperaba pasar un buen rato y casi termina en la cárcel.

El chico hispano, de 19 años, asistió junto con su familia a un casino de Fresno, cuando la máquina en la que estaban jugando se bloqueó y le avisó que había ganado un premio de 11 mil 500 dólares.

Parecería una buena noticia, pero fue todo lo contrario. Cerca de las 19:00 horas, el joven llegó al lugar, donde pasó todos los filtros, sin la necesidad de identificarse.

Todo sucedió muy rápido. Luego de 20 minutos en el casino, el chico que jugaba en una de las máquinas de un dólar vio que ganaba un buen premio.

El personal del sitio se acercó a la máquina de López. Pero le avisaron que no le darían el premio por su edad.

De acuerdo a Rosario López, el staff del lugar le dijo que para cobrar el premio debía tener 21 años o más.

El hispano, su familia y las personas que estaban cerca de ellos quedaron inconformes con la administración y protestaron.

El reclamo se hizo mayor. La Oficina del Alguacil del Condado de Fresno llegó e intentó hablar con el padre del joven, pero fue imposible comunicarse, ya que no habla inglés.

Al chico sólo le dieron 400 dólares, que tenía de crédito la máquina ganadora.

Las cosas no pararon ahí. El personal le dijo al joven que tenía dos opciones. “Me dijeron que si no me iba a donde venden alimentos y comida o si no me retiraba, me iban a arrestar”, dijo a Univisión 21.

Y es que según el “Libro de recursos de control de juegos de azar de California”, a una persona menos de 21 años no se le puede permitir jugar, hacer apuestas o cobrar ganancias en un casino.