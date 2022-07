Cámara de Comercio conmemora 15to aniversario de creación de fondo de becas para estudiantes

Como parte de su compromiso con la educación en Puerto Rico y lo que es ya una tradición por los pasados 15 años, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), otorgó ayuda económica proveniente de su Fondo de Becas a 45 estudiantes de escasos recursos que cuentan con alguna discapacidad y que iniciarán estudios universitarios durante este año escolar.

¨En CCPR, más allá de ser la “Voz y acción de la empresa privada” también estamos comprometidos con el bienestar social para todos por igual. El fondo de becas para estudiantes con necesidades especiales es uno de nuestros trabajos institucionales donde seguimos apoyando y construyendo el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico”, expresó el expresidente de la CCPR, fundador y presidente del Comité de Fondo de Becas, Manuel Mejía. El ejecutivo añadió que el comité es su legado a la CCPR, y que, gracias a la aportación voluntaria de los socios Camaristas, desde su creación hace 15 años se han entregado más de 280 becas y recaudado más de 344 mil dólares.

“Para algunos esto puede significar muy poco, pero para nosotros es muchísimo. Es un gran respiro económico. Así que, solo tenemos que concentrarnos en estudiar. Ni nuestra mamá, ni nosotros, tenemos que preocuparnos por cubrir lo más duro; la matrícula y los cursos. Ella siempre ha dicho que papito Dios irá ayudándonos día a día y que quizás no podemos aportar dinero a nadie, pero nuestros actos y disposición pagarán por ello. Así que damos y ayudamos a otros y la vida de alguna manera nos ayuda. No es que demos para recibir, pero todo de alguna manera es un ciclo. En conclusión, no hay gracias suficientes por tanto y por habernos seleccionado a los dos como becados de la CCPR,” Nelson y Manuel Beltrán, hermanos gemelos que iniciarán estudios universitarios en ingeniería.

Las becas son adjudicadas por un comité integrado por expresidentes, doctores y educadores, que tienen la responsabilidad de convocar, evaluar y entrevistar los candidatos; y finalmente, seleccionar los mismos a base de unos criterios uniformes de selección. “Me siento honrado de presidir el comité de fondo de becas de la CCPR desde su fundación, y agradecido de trabajar junto al equipo de camaristas comprometidos y los socios que año tras año aportan al fondo desde su comienzo hace quince años. No hay duda de que una buena educación es esencial para alcanzar los cambios y el desarrollo económico que tanto queremos para Puerto Rico”, expresó Mejía.

Para información adicional sobre el fondo de Becas de la CCPR se puede comunicar al 787-721-6060 o a través de www.camarapr.org.

Sobre la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

La Cámara de Comercio de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro con una perspectiva empresarial que representa una amplia gama de sectores de comercio e industria, sean grandes o pequeñas empresas, con representación multisectorial con el propósito de fortalecer el desarrollo económico y el progreso fundamentado en los pilares de la libre empresa para asegurar la certeza empresarial y mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños.Cientos se han beneficiado de esta ayuda económica para apoyar sus carreras universitarias