Vecinos de Vega Alta denuncian peligrosa condición en vía pública por un derrumbe

Una potencial situación de peligro están viviendo los vecinos del Barrio Candelaria de Vega Alta, concretamente los de la Calle Rosa, ante la peligrosa condición en la que se encuentra dicha vía pública municipal por un derrumbe, lo que hicieron un llamado a la alcaldesa María Vega Pagán para que tome acción inmediata.

“Desde febrero de este año estamos con la carretera cerrada, donde hay parte del asfaltado en el aire a causa del derrumbe, y en una publicación en Facebook, Vega Pagán nos habló de comenzar los trabajos el 24 de julio y esta semana nos llega una carta con excusas sobre el proyecto. Ya se asignaron $100,000 por parte del Departamento de la Vivienda para ese proyecto, pero las emergencias de sufre el pueblo no entiende de burocracias”, señaló la vecina Diorcatys Martínez.

La vecina relató que esta misma semana cuando un carro de cita del plan médico MCS llegó hasta el muro que cierra la carretera, y las pacientes tuvieron que caminar hasta el carro. “Aquí tenemos vecinos que trabajan en Vega Baja y no pueden usar este camino que da acceso más rápido. En casos de emergencia con mi hijo parapléjico, hay que llegar hasta el Doctors Center de Manatí, ya que en ningún hospital de Vega Alta lo pueden recibir por su condición y hay temor de no llegar a tiempo, o que la ambulancia no llegue. Si pasara otro derumbe en la única salida que hay, ¿qué hacemos? Mi otro hijo que sale 10:00 de la noche de estudiar, el tramo es más largo y las preocupaciones aumentan.”, añadió.

Para Martínez, otra de las preocupaciones es que en caso de fuego, no hay manera de que el camión del Cuerpo de Bomberos pueda subir la cuesta, que es el único acceso a la calle para auxiliar a los vecinos. El llamado de la comunidad es a que se atienda el caso a nivel de emergencia y no de burocracia regular.