Comunidad Sorda enfrenta barreras a la hora de solicitar servicios en oficinas, restaurantes y gasolineras

Un estudio presentado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico reveló que el 75% de las personas totalmente sordas encuestadas enfrentaron barreras a la hora de solicitar servicios en agencias del gobierno, sin embargo, no se queda solo en el área del servicio público sino que también confrontan problemas en otro tipo de establecimientos como restaurantes y gasolineras.

El director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto), el Dr. Orville M. Disdier, presentó los primeros resultados del Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda en Puerto Rico, mediante un informe digital interactivo.

Este nuevo producto llamado “Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda: Informe Interactivo”, presenta los primeros resultados de la Encuesta Poblacional que el Instituto impartió, tanto a personas sordas como a personas parcialmente sordas, y al público en general. Además, el informe interactivo presenta los resultados de entrevistas de grupos focales a maestros y a maestras de estudiantes con dificultad auditiva.

La plataforma presenta, tanto para personas sordas como para personas parcialmente sordas, datos y estadísticas sobre aspectos sociodemográficos, sobre las dificultades presentadas al solicitar servicios, tanto gubernamentales como no gubernamentales, sobre los métodos de comunicación utilizados por esta comunidad y sobre las dificultades para acceder a la información que ofrecen diversos medios de comunicación, entre otros hallazgos.

“Los datos y las estadísticas presentadas en este informe interactivo sirven de base empírica para poder justificar diversas iniciativas y el desarrollo de nuevas políticas públicas, que promuevan servicios de calidad y una mejor integración de las personas sordas al resto de la sociedad, promoviendo a su vez la equidad y la justicia social”, expresó el Dr. Disdier.

Algunos de los resultados más relevantes del Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda:

Un 9% de todos los encuestados indicaron ser personas totalmente sordas.

Un 14% de todos los encuestados indicaron ser personas parcialmente sordas.

El 62% de las personas totalmente sordas que participaron de la encuesta son sordos de nacimiento, mientras que el restante 38% se tornaron sordos en algún momento luego de su nacimiento.

El 66% de los sordos parciales que participaron de la encuesta tienen un nivel de sordera severa o profunda.

El 86% de las personas totalmente sordas encuestadas afirmaron sentirse discriminados frecuentemente (41% muy a menudo y 45% a veces). Por su parte, el 68% de las personas parcialmente sordas encuestadas, afirmaron sentirse discriminados frecuentemente (20% muy a menudo y 48% a veces).

El 84% de las personas totalmente sordas encuestadas, que necesitaron servicios de seguridad pública, enfrentaron barreras.

El 75% de las personas totalmente sordas encuestadas, que necesitaron servicios de las agencias de gobierno, enfrentaron barreras.

Por su parte, el 53% de las personas parcialmente sordas encuestadas, que necesitaron servicios de las agencias de gobierno, enfrentaron barreras.

Otros lugares en donde las personas totalmente sordas encuestadas mencionaron han enfrentado dificultad para recibir servicios, integrarse o participar, son:

Hospitales (55%)

Oficinas médicas (46%)

Restaurantes (42%)

Bancos o cooperativas (42%)

Lugar de empleo (34%)

Cine o teatro (28%)

Supermercados (24%)

Conciertos o festivales (22%)

Gasolineras (22%)

Los métodos de comunicación que utilizan las personas totalmente sordas encuestadas son:

Lectura de labios (83%)

Señas ASL (64%)

Escritura (65%)

Verbal (59%)

Señales criollas (56%)

Intérprete (45%)

Señales no formales (26%)

Por su parte, los métodos de comunicación que más utilizan las personas parcialmente sordas encuestadas son la verbal (87%), la lectura de labios (59%) y la escrita (43%).

El 51% de las personas totalmente sordas encuestadas informó utilizar alguno de los siguientes dispositivos auriculares:

Detrás de la oreja o retroauricular (64%)

Aparato auditivo CROS – BI-CROS (14%)

En oído – Intra concha (11%)

Implante coclear (8%)

Oído abierto – tamaño miniatura (3%)

El 58% de las personas parcialmente sordas encuestadas informó utilizar alguno de los siguientes dispositivos auriculares:

Detrás de la oreja o retroauricular (53%)

Aparato auditivo CROS – BI-CROS (26%)

En el canal – Intracanal (11%)

En oído – Intra concha (5%)

Otros (6%)

Un 10% de todos los encuestados indicaron ser personas oyentes (que no son sordas ni parcialmente sordas) pero que viven con una persona sorda.

El 43% de los oyentes encuestados, que viven con una persona sorda, no han tomado cursos de lenguajes de señas.

Por su parte, un 42% de todos los encuestados indicaron ser personas oyentes (que no son sordas ni parcialmente sordas) pero que conocen una persona sorda.

Un 25% de todos los encuestados indicaron ser personas oyentes (que no son sordas ni parcialmente sordas) que no viven con alguna persona sorda y que no conocen a alguna persona sorda.

En términos generales, los educadores que participaron de los grupos focales coincidieron en que no existen muchos materiales adaptados para estudiantes sordos, por lo que en ocasiones los propios maestros tienen que modificar los materiales.

De igual forma, los educadores que participaron de los grupos focales coincidieron en que en general, a los padres y/o encargados no se les da el apoyo necesario al momento en que se diagnostica al menor. El Dr. Disdier explicó que la muestra final de la encuesta consistió en 739 adultos, de 18 años o más, redientes en Puerto Rico, y la misma estuvo accesible por más de sesenta (60) días. Un total de 21 educadores formaron parte de varios grupos focales, en los cuales se llevaron a cabo conversaciones a profundidad sobre las necesidades de estudiantes sordos. En este sentido, el Dr. Disdier argumentó que “Los datos recopilados por parte de los educadores de estudiantes sordos nos alertan de que, al igual que los adultos sordos, los niños y adolescentes sordos también enfrentan retos y necesidades, y que dichos retos y necesidades son distintos y requieren acciones adaptadas a dicho sector demográfico”.

Por su parte, Manuel Mangual, Especialista en Evaluación, y quien gerenció el estudio, explicó que aún quedan algunas preguntas de la encuesta que están siendo procesadas y cuyos datos eventualmente se añadirán al informe interactivo. De igual forma, en las próximas semanas se estarán realzando entrevistas de grupos focales adicionales, cuyos resultados también serán incluidos al informe, ampliando y fortaleciendo el mismo. “Trabajar en este proyecto, en beneficio para las personas sordas y parcialmente sordas ha sido de mucho aprendizaje, de mucho entusiasmo y orgullo. Los participantes del estudio nos brindaron la confianza para ser parte de una sola voz en cuanto a sus necesidades. Durante las próximas fases continuaremos produciendo información dirigida a promover una sociedad más inclusiva”, enfatizó Mangual.

El Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda: Informe Interactivo, reside en la página del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y los interesados lo pueden acceder en cualquier momento a través de la siguiente dirección electrónica: https://estadisticas.pr/en/resultados-necesidades-comunidad-sorda.