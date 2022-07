Caso contra pareja que no cumplió con orden de viajeros contra COVID-19 se cae

El caso contra un matrimonio que se negó a cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva contra el COVID-19 el pasado 2 de enero en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, fue desestimado por la falta de una orden ejecutiva que justificara el procesamiento de la pareja.

El abogado Michael Corona, quien asumió la defensa del matrimonio, dio a conocer por redes sociales la determinación del juez Francisco Borelli.

“El juez Francisco Borelli acaba de desestimar las denuncias contra Zulma Figueroa y su esposo luego de ellos negarse a llenar el formulario en el aeropuerto y presentar tarjeta de vacunación por Covid. El tribunal sacando la cara por nuestras libertades”, escribió el abogado.

Zulma I. Figueroa Córdova, de 53 años, respondió: “¡Siempre lo he dicho! ¡A los tribunales! ¡Bendita sea nuestra constitucion y la de los Estados Unidos de America! ¡Gracias por su valentia, licenciado!”.

Figueroa Córdova y su esposo, Luis Ángel Colón Colón, de 44 años, enfrentaban un cargo menos grave por violar el Artículo 246 del Código Penal que tipifica como delito el resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública al impedir a los funcionarios o empleados públicos el ejercicio de la autoridad de las obligaciones de su cargo.

Particularmente, la pareja se negó a completar la “Declaración de Viajero, Alerta COVID-19″, según requerida mediante la Orden Ejecutiva 2021-081, emitida por el gobernador Pedro Pierluisi, por lo que el Departamento de Salud refirió el caso al Departamento de Justicia.

El pasado 11 de enero el juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto en ausencia, por no comparecer a una citación en el tribunal.

El matrimonio procedió a atrincherarse en su vehículo para no ser arrestados. La mujer realizó una transmisión en vivo dentro de su vehículo a través de la red social Facebook donde alegó que la orden de arresto era ilegal y aseguró que no procedía porque, a su entender, no existe una ley que así lo dicte.

“Aquí dentro de mi vehículo en donde el Departamento de Salud, porque ahora no es la Policía, es el Departamento de Salud quien se cree con jurisdicción para coartarle la libertad a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de esta tierra de Puerto Rico. Yo no soy la persona jurídica que fui citada con esa mentira que está diciendo (Carlos) Mellado (secretario de Salud) de que yo fui citada. Yo me presenté desde ayer a la División Legal del Departamento de Salud de Puerto Rico y dejé unas notificaciones y unas leyes claras y estoy esperando. Se les dieron cinco días para que contestaran”, dijo en la transmisión en vivo.

“El Departamento Legal ponchó toda la documentación que yo llevé. Yo fui al Tribunal de Carolina ayer y no tenían ningún caso ni nada en mi contra porque yo no soy la persona jurídica que ellos hablan. Pero no, estaba vistando mi naturópata, llego frente a mi casa y no me dejan bajar del vehículo. Aquí está todo un espectáculo, un tour de force, ¿orden de arresto bajo qué ley, qué delito se ha cometido? ¿Por qué no lo hicieron en el aeropuerto? ¿Por qué en el aeropuerto pude salir sin problema ninguno? ¿Qué les dolió? que el fiscal me dio la razón… ¿por qué este show de force?, que ahora está hasta SWAT que me va a destruir el carro encima. Aunque haya una orden de arresto si es ilegal y sin juez… si la fiscal se atreven emtir órdenes de arresto que son ilegales, inconstitucionales no proceden”, apuntó.

Catalogó a la Policía como “monigote que no saben nada de la constitución”.

“Juran defender una constitución y lo que hacen es violarle los derechos a los ciudadanos. Yo no he cometido ningún delito. No hay ningún delito tipificado. Las órdenes ejecutivas no son ley, no están en el artículo 4 de la constitución en el poder ejecutivo en ninguna de las 10 estipulaciones. Aquí vamos a estar hasta las últimas consecuencias y viene gente a apoyarnos”, manifestó la transmisión en vivo.