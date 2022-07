Aprueban en Comité el “Puerto Rico Status Act”

El “Puerto Rico Status Act” fue aprobado hoy, miércoles, por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, luego de una vista de votación que duró cerca de ocho horas, confirmó la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

González Colón, junto a otros autores de la medida, catalogaron el asunto sobre la descolonización de Puerto Rico como uno de derechos civiles.

La comisionada refutó las enmiendas que podrían tergiversar la intención descolonizadora de la medida.

González Colón explicó que los Estados Unidos no tiene un idioma oficial; la Constitución le reconoce ese poder a cada uno de los estados.

“Sobre 235,000 puertorriqueños han servido en las Fuerzas Armadas de esta nación. Hablando español cuando lucharon en Corea, Vietnam, Iraq, y en todos los combates... y nadie le preguntó en qué idioma luchaban, porque estaban luchando por nuestra nación”, destacó Colón.

Algunos congresistas propusieron añadir el estatus actual o la opción de ninguna de las anteriores, sobre esto se enfatizó que las tres ramas del gobierno federal han expresado que el estatus actual es territorial.

“Esto es una votación que no puede esperar más. 124 años de colonialismo, 3 plebiscitos donde ha ganado la Estadidad, sobre 10 proyectos radicados en la Cámara desde el 1997 para resolver el estatus de Puerto Rico y múltiples vistas de este Comité incluyendo en Puerto Rico”, sostuvo.

Sobre la deuda, la comisionada ripostó que esta ya se reestructuró y que a ningún costo de los contribuyentes de los estados. “Ni un centavo se le ha dado a Puerto Rico para esto. La Junta es financiada por el pueblo de Puerto Rico. El proyecto no condona la deuda”, agregó.

Se han unido a la medida los congresistas Betty McCollum, Katie Porter, Ruben Gallego, Maria Elvira Salazar, Teresa Leger Fernandez, Lori Trahan, Gregorio Kilili Camacho Sablan, Paul Tonko, Fred Upton, John Katko, Don Bacon y Michael F. Q San Nicolas.

“Me siento plenamente satisfecha por lo que he logrado, con mi conciencia tranquila con mi fe puesta en Dios, esperando el próximo paso del proyecto y también esperando el tiempo para seguir hablando con el pueblo puertorriqueño de todas las cosas que se lograron y se han logrado en este proyecto que están escritas y se convertirán en precedente para futuras negociaciones en el Senado, ahora o en un futuro no muy distante. Estoy confiada de que será ahora y esto mis hermanos puertorriqueños es una prueba más de que aquellos que han continuado por tradición o por lo que sea votando ciegamente por un partido que no tiene ni agenda, ni liderato, que le ha mentido por tantos años, es el peligro más grande para que sus hijos y sus nietos puedan crecer en Puerto Rico y ser ciudadanos de primera clase en la nación americana”, culminó la líder del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El H.R. 8393 es la primera legislación federalmente vinculante y autoejecutable sobre la autodeterminación de Puerto Rico, que tiene como objetivo resolver el tema del estatus al proveer opciones no coloniales.