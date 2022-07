Vicepresidente de LUMA salió de Jugando Pelota Dura porque no quiere entrar en debates con políticos

Luego de que el vicepresidente de la empresa LUMA, Mario Hurtado, saliera abruptamente de su participación en el espacio televisivo Jugando Pelota Dura de TeleOnce la empresa señaló que esto se debió a que no están dispuestos a entrar en debates “político partidistas”.

Mediante un comunicado de prensa, la empresa indicó que su vicepresidente abandonó el espacio debido a que en el mismo panel se encontraba el representante Luis Raúl Torres quien ha sido un fuerte adversario del contrato de la empresa privada encargada de al distribución del servicio eléctrico en la isla.

“(Jugando) Pelota Dura no nos informó que estaríamos debatiendo con el representante Luis Raúl Torres. LUMA no es un representante ni un partido político; somos un servicio público. Aquellos con agendas políticas deberían enfocarse en la política. No seremos partícipes del teatro político; estamos aquí para reconstruir y corregir los fracasos de la operadora previa”, indicó la empresa.

“Todos los días, LUMA y nuestro equipo de comunicaciones profesional y dedicado trabaja para responder a las preguntas de los medios de comunicación. Hemos respondido a un sinnúmero de solicitudes y entrevistas. No pedimos trato especial, sino ética y conducta profesional, justa y balanceada”, añadió.

En la edición del martes en la noche del programa de análisis político, el presentador Ferdinand Pérez denunció la actitud del funcionario y del encargado de comunicaciones de la empresa. Pérez indicó que el encargado de comunicaciones, Hugo Sorrentino, llamó a insultar a una de las productoras del programa.

“Esto es una falta de respeto para el programa y para el pueblo. A este gente se le pagan $115 millones al año para que hagan su trabajo y no pueden generar una conversación”, denunció Ferdinand Pérez.

En el día de hoy cientos de personas marchan del Capitolio a La Fortaleza demostrando su insatisfacción con el contrato de la empresa LUMA y los altos costos de energía.