Senadora Rodríguez Veve favorece cancelar contrato de LUMA

En momentos en que está convocada una marcha desde el Capitolio hasta La Fortaleza para reclamar que se deje sin efecto el contrato de LUMA Energy, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve se expresó a favor de la cancelación del contrato que provatizó la transmisión y distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico.

“Si LUMA no puede cumplir con los indicadores básicos para los que fue contratada, la ruta está trazada. No existe otra opción para el Gobierno que no sea reevaluar esta contratación ante el posible incumplimiento de contrato. Nos toca asegurar que cualquier contratación futura no solo tenga como objetivo a nivel teórico el mejor bienestar de las personas, sino que, además, en la práctica su implementación se traduzca en un buen negocio y servicio para nosotros como País”, expresó la legisladora conservadora en un vídeo publicado en sus redes sociales.

La senadora sostuvo que LUMA no ha cumplido con los indicadores básicos de servicio y que no tiene la capacidad administrativa ni la experiencia operacional que representó tener en el momento de la contratación.

Rodríguez Veve enumeró lo que consideró los incumplimientos de LUMA.

Las métricas de los minutos de interrupción que sufren los consumidores revelan que entre junio de 2021 y marzo de 2022 LUMA acumuló 1,268.46 minutos de interrupción. Esta cifra supera por 25.46 minutos las interrupciones bajo la AEE, y se cuelga aparatosamente ante la meta establecida por el Negociado de Energía que establece una meta de 102 minutos anuales.

Por otro lado, la métrica que indica las interrupciones en promedio por cliente se extendieron por 220 minutos de duración, cuando la meta es que no sobrepase los 101 minutos.

A su vez, el Índice de Frecuencia de Interrupción Promedio del Sistema (IFIPS) señala 5.68 interrupciones por cliente, cuando la meta del Negociado de Energía es de 1 interrupción por cliente.

De acuerdo a los términos del contrato, LUMA debía producir ahorros de $273 millones en los primeros tres años de contrato. ¿Y qué ha pasado? Que en los primeros dos trimestres LUMA acumuló un déficit de $60 millones. En el tercer trimestre reportó haber tenido un ahorro de $21 millones, y dejó un balance negativo a marzo de 2022 de $39 millones de dólares.

“Definitivamente para esto no fue que se le contrató a LUMA”, esbozó la legisladora.

El gobernador, Pedro Pierluisi, ha dicho que es su deber constitucional defender el contrato a LUMA.