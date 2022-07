Pedro Julio Serrano pide se declare emergencia por transmisión de la viruela del mono

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano urgió hoy a las autoridades que rigen la salud pública, local y federalmente, que declaren una emergencia por la transmisión de la viruela del mono.

”Vamos por parte, en primera instancia, es importante que no se estigmatice a la gente que ha dado positivo —por la forma de contagio. En segundo lugar, que no se declare una emergencia demuestra que no se aprendió nada del vih. Parece que, como la mayoría de los casos en occidente se han dado entre hombres que tienen sexo con hombres, no hay urgencia de atajar este virus —porque hay quienes creen que es una enfermedad de homosexuales, cuando no es así”, aseveró Serrano.

”Así mismo pasó con el vih —tardaron años en atenderlo adecuadamente. Aunque ya hemos avanzado hasta la indetectabilidad que nos hace intransmisibles, todavía no hay cura. La transmisión comunitaria de la viruela del mono seguirá incrementando en otras poblaciones, tal como sucedió con el vih”, continuó el activista.

El portavoz de Puerto Rico Para Todes lamentó “la homofobia en la cobertura de algunos medios, en la respuesta lenta y viciada de algunos encargados de la salud pública; así como en la respuesta del público. Lo mismo que pasó con el vih”.

”Es hora de declarar una emergencia y atender este virus de inmediato. Aunque aplaudo el primer esfuerzo para vacunar a personas en riesgo, es imperativo que hagan la vacuna masivamente disponible, ya. Si algo debimos de haber aprendido de las pandemias del vih y del Covid, es que ni los esfuerzos tibios, ni los prejuicios pueden guiar las respuestas a los virus que nos aquejan. Tenemos que proteger a todas las poblaciones tan pronto surgen estas crisis. ¡Es hora de actuar!”, concluyó Serrano.